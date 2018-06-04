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Жесткий, острый и съедобный: как сделать крутой нож из обычного риса
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Жесткий, острый и съедобный: как сделать крутой нож из обычного риса 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Чтобы обзавестись острым ножом совсем не обязательно идти в оружейный магазин. Можно просто взять обычный рис — из этого материала, при наличии прямых рук, лезвия получаются не хуже настоящих.
Мастер-класс показал японский влоггер kiwami japan, тот самый, что недавно делал клинки из макарон и фольги.
Процесс занимает несколько дней. Для начала рис нужно измельчить до порошкового состояния — оператор зачем-то делает это на самодельной центрифуге, но подойдет и обычный миксер.
Полученное твердое тесто обрисовывается по форме реального ножа и помещается в вакуумную упаковку.
В конце-концов получается действительно острый нож, способный не только нарезать овощи, но и пробивать пластиковую бутылку.
Японец готовит лезвие на специальной точилке, но вообще-то бритвенной остроты можно добиться и с помощью обычной газеты.
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