Жесткий, острый и съедобный: как сделать крутой нож из обычного риса

Чтобы обзавестись острым ножом совсем не обязательно идти в оружейный магазин. Можно просто взять обычный рис — из этого материала, при наличии прямых рук, лезвия получаются не хуже настоящих.

Мастер-класс показал японский влоггер kiwami japan, тот самый, что недавно делал клинки из макарон и фольги.

Процесс занимает несколько дней. Для начала рис нужно измельчить до порошкового состояния — оператор зачем-то делает это на самодельной центрифуге, но подойдет и обычный миксер.

Полученное твердое тесто обрисовывается по форме реального ножа и помещается в вакуумную упаковку.

В конце-концов получается действительно острый нож, способный не только нарезать овощи, но и пробивать пластиковую бутылку.

Японец готовит лезвие на специальной точилке, но вообще-то бритвенной остроты можно добиться и с помощью обычной газеты.