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С прилавков рязанских магазинов снимают фальсифицированное масло
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С прилавков рязанских магазинов снимают фальсифицированное масло 

АиФ Рязань 1 час назад
Специалисты Россельхознадзора в одном супермаркетов крупной торговой сети Рязани для проведения лабораторных исследований отобрали масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% производства (согласно маркировки) ЗАО «Рязанское молоко»
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