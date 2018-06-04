Как приготовить стейк без гриля

В идеальном мире газовый или угольный гриль будет стоять в каждом доме и вопрос приготовления хорошего сочного стейка никогда не будет вызывать столько вопросов. С грилем все просто — нагрел, положил, проготовил.

Но, напомним, это все касается идеального мира. В России, где большинство людей живет в квартирах и снег лежит по шесть месяцев, к подобным вопросам особый подход. Здесь открывается огромное поле для изобретательности, а в умелых руках она способна творить настоящие чудеса.

В нашем гиде мы покажем несколько хитростей, как можно создать эффект гриля без гриля в обычной городской квартире. Это, конечно, не будет являться 100-процентной заменой угольного гриля, но при должном усердии заставит просить ваших гостей добавки. Итак, поехали:

Старый добрый бройлер

Вы никогда не смотрели на свой бройлер, как на перевернутый гриль? Что ж, как говорила героиня Одри Тоту в фильме Амели: «взгляните еще раз». Этот гриль не требует дров, жар от него идет сверху, а не снизу, но все же это гриль. Для приготовления таким способом подходят те же рецепты, что и для быстрого приготовления на традиционном гриле. Решетку в духовке переставьте так, чтобы от бройлера она была на расстоянии 10-20 см. Включив бройлер, дайте ему раскалиться. Если вы не самый большой фанат мытья посуды, противень лучше застелить фольгой. Сверху выложите стейки и отправьте их в духовку. Готовьте их около 3-4 минут с одной стороны, затем переверните и оставьте еще на 3-4 минуты, после чего вытащите из духовки и дайте отдохнуть.

Сковорода-гриль

Поверхность такой сковороды имеет рифленую форму. Ребристое дно позволяет готовить с использованием минимального количества масла, к тому же в бороздки стекает весь лишний жир. Однако помимо практической функции ребристая поверхность еще и дает возможность получить характерный для стейков рисунок, напоминающий узор от решетки гриля.

Секретный ингредиент

Неповторимый аромат костра на то и неповторимый. Но сделать хоть какой-то намек на него можно с помощью копченых ингредиентов. Подойдет все: копченая соль, перец, оливковое масло, приправа чипотле. Главное, определиться куда вы хотите добавлять приправу и не переборщить с ее количеством, чтобы не получить стейк со вкусом обугленной подметки.

С дымком

Используя разные породы дерева, можно придать мясу определенные вкусовые оттенки. Этот же метод можно применять и дома, только вместо вязанки дров понадобится всего-то горсть щепок какого-нибудь дерева, к примеру, яблони. Перед тем как приступить к приготовлению, отройте форточку. Возьмите одноразовый алюминиевый противень, выложите в него щепки, накройте сверху листом фольги, а сверху него установите полку-решетку для гриля. Ее тоже необходимо покрыть фольгой и проделать в ней отверстия. Получившуюся конструкцию разместите над горелкой с сильным огнем и, как только начнет появляться дым, можете выкладывать на решетку мясо. Сверху его плотно закройте фольгой и оставьте на 30-60 секунд. Снимите мясо с решетки, погасите дым. Пропитанное дымным ароматом мясо продолжите готовить на сковороде-гиль или в духовке посредством бройлера.