15 полезных товаров для настоящих кофеманов от «Алиэкспресс»

Алиэкспресс предлагает огромное количество аксессуаров и расходников для ценителей хорошего кофе. Будь вы простой обладатель капсульной кофемашины или же опытный бариста, найти что-то полезное для приготовления любимого напитка проблем не составит. Многие товары заказывать из Китая значительно дешевле, нежели покупать их в розничных магазинах города. Касается это как простых кофемолок, так и мощный автоматических кофемашин.

Многоразовые капсулы для Nescafe Dolce Gusto

Чтобы постоянно не покупать капсулы Nescafe Dolce Gusto вполне можно использовать многоразовые пластиковые, который вручную заполняются нужным вам кофе. Преимуществом таких универсальных емкостей является возможность регулировать объем заполнения, увеличивая или же уменьшая крепость напитка. Цена 3 капсул составляет 420 рублей.

Стойка для капсул

Удобная металлическая форма для хранения 24 капсул Nescafe Dolce Gusto. В каждом ряду удобно можно разместить шесть капсул каждого вида, если вы привыкли использовать различные. Стоит эта стойка около 1 100 рублей.

Инструмент для рисунков на кофе

Осваивать рисование на кофейном пенке нужно со специальным инструментом, который также называют пером баристы. Оно выполнено из нержавеющей стали и стоит всего 35 рублей.

Трафареты для рисунков на кофе

Другой вариант для кофейного творчества — трафареты для посыпки. Они без лишнего труда позволят вам украсить напиток с помощью какао, сахарной пудры или того же молотого кофе. Набор из 16 различных трафаретов стоит 90 рублей.

Ложка-прищепка для кофейных пакетов

Специально для молотого кофе существует особая мерная ложка, являющаяся также и прищепкой для зажима пакета. Стоит такой универсальный инструмент менее 100 рублей.

Металлические молочники

Этот предмет посуды позволяет отмерить нужный объем молока для подачи вместе с кофе. Умелое обращение с молочником также позволит вам делать на кофейной пенке простые рисунки. Цена их зависит от емкости и начинается с 550 рублей.

Погружной вспениватель молока

Вспенивать молоко в этом же молочнике можно при помощи специального погружного венчика, работающего от батареек. Стоит такой с учетом доставки всего 250 рублей.

Автоматический капучинатор

Для большего удобства вспенивания молока есть и автоматические приспособления, которые также способны подогреть до 300 мл практически любого напитка. От вас потребуется лишь несколько нажатий на кнопку. Устройство доступно в белом или черном варианте и стоит 2 600 рублей.

Одноразовые пакетики для заварки кофе

Для быстрой заварки молотого кофе совсем необязательно использовать кофемашины или турки, можно прибегнуть к помощи простых одноразовых пакетов. Комплект из 50 штук обойдется в 400 рублей.

Портативная кофеварка

Это отличный вариант для поездок, позволяющий вам не расставаться с любимым кофе даже вдали от дома. Это устройство заправляется молотым кофе и водой. Нагрев и процеживание полностью автоматическое. На выходе — несколько чашечек эспрессо. Цена устройства составляет 2 300 рублей.

Ручная кофемолка

Для перемалывания кофейных зерен существует немало самых различных приспособлений, в числе которых есть немало действительно оригинальных мельниц. Самый популярный на Алиэкспресс вариант стоит 820 рублей.

Автоматическая кофемолка

Желающим сэкономить на помоле время и силы подойдет автоматический вариант. Такие приспособления подойдут не только для кофе, но и также, к примеру, для орехов или гороха. Цена измельчителя при заказе из Китая составит 1 350 рублей.

Электрическая турка

Электрическая турка позволит освободить лишнюю конфорку на плите и просто упростит процесс варки кофе. Такие устройства, подобно простым электрочайникам, работают на собственной подставке, питаемой от сети, и имеют систему автоотключения. Цена такой составляет 1 320 рублей.

Рожковая кофеварка

Кофеварку довольно выгодно можно купить на TMall, особого отделения Алиэкспресс с быстрой доставкой по России. Устройство рожкового типа с отдельной емкостью для молока обойдется вам в 6 900 рублей. Она отлично подойдет для эспрессо, капучино и латте.

Автоматическая кофемашина

Купить на TMall можно и куда более функциональную полностью автоматическую кофемашину, которая самостоятельно перемалывает кофейные зерна и может одновременно наполнять две чашки. Она предлагает пять степеней помола и функцию сохранения ваших настроек для приготовления любимого напитка. Одна из самых популярных на Алиэкспресс кофемашин стоит 16 500 рублей.