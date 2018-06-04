Что пришлось сделать Петру I, чтобы заставить народ есть картофель

Сегодня мы называем картофель «вторым хлебом», но приживался этот корнеплод очень долго и тяжело. В Россию картофель привез, как известно, Петр I. И все бы было хорошо, но народ картофель признавать отказывался.

Это было связано, в первую очередь с тем, что люди не раз травились «вершками», не догадываясь о том, что есть нужно как раз «корешки».

Смущало русских людей и само слово «картофель». Наши предки были уверены, что «картофель» происходит от немецких слов «крафт ойфель», что на русский переводится как «дьявольская сила»

Для распространения картофеля Пётр I применил смекалку. Он заселил несколько полей картофелем и приставил к ним вооруженную охрану. Днем солдаты «несли пост», а на ночь расходились спать. Мотивация «запретного плода» сработала. Соблазн «стащить» то, что так ревностно охраняют, оказался настолько велик, что люди начали воровать плоды с поля и высаживать их на своих участках.

И бакладжан, и помидор, и картофель — все они относятся к семейству пасленовых, которые, как мы уже поняли, в своих листьях содержат ядовитые алкалоиды.