5 категорий полезных продуктов, которые опасно есть натощак

Завтрак — важный и необходимый прием пищи, не устают напоминать диетологи. Но также важно правильно выбирать продукты для завтрака — далеко не вся полезная пища подходит для употребления натощак. Не все даже полезные и здоровые продукты можно есть по утрам. За ночь желудок полностью опустошается, поэтому нужна, в первую очередь, пища, которая не навредит незащищенным слизистым оболочкам органов пищеварения и не вызовет нежелательных реакций со стороны ЖКТ. Данное мнение врачей опубликовано в Hronika.info

«В результате неправильного питания, а именно употребления вредных для голодного желудка продуктов, могут развиться такие заболевания, как гастрит и язва», — приводится в издании мнение специалистов.

В перечень наиболее вредных и нежелательных для употребления натощак продуктов в итоге вошли:

Кофе. Как натуральный, так и растворимый.

Ягоды и фрукты. Свежевыжатые из плодов соки — в той же категории.

Холодные напитки. Абсолютно все, что достается из холодильника.

Десертные изделия. Сдоба, торты, пирожки со сладкой начинкой, — в общем, все содержащие сахар и выпеченные из белой муки угощения.

Кислые овощи и фрукты. Они способны вызывать раздражение даже со стороны «бронебойного» желудка.

В части перечисленных продуктов содержатся кислоты, которые негативно влияют на пустой желудок, активизируя выделение сока и вызывая изжогу, а также другие нарушения пищеварения. Сладкое на голодный желудок вредно, поскольку это вызывает резкий выброс инсулина в кровь, после которого наступает такой же резкий спад. Постоянно «раскачивая» таким завтраком поджелудочную, можно спровоцировать преддиабетное состояние, а также страдать от приступов слабости, апатии и снижения трудоспособности. Что касается холодных напитков, то даже простая негазированная вода может спровоцировать спазмы желудка и пищевода. Если имеете привычку выпивать стакан воды после сна, следите за тем, чтобы она была не ниже комнатной температуры. Ранее МедикФорум писал о том, что обычная пищевая сода, как выяснили ученые, может поспособствовать спасению от рака.