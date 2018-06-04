5 блюд, которые придумали обычные пастухи

Многие хорошо знакомые всем блюда имеют давнюю историю и еще более глубокие корни. Мало кто знает, что некоторые ныне прославленные блюда имеют отнюдь не благородное происхождение. За ними стоят обычные пастухи, которым в тем далекие времена прямо посреди поля без всяких кухонных комбайнов и миксеров нужно было соорудить себе обед. Поневоле приходилось выкручиваться и придумывать блюда под имеющиеся в наличии продукты. И, надо отдать им должное — получалось у них очень даже неплохо. Эти простые и добротные блюда пастухов стали классикой местной и мировой кулинарии, актуальной во все времена.

— Арроситичини —

Арростичини — это такие небольшие шашлычки, которые готовят на деревянных шпажках. Жарить мясо на огне, нанизав его на шпажки, придумали итальянские пастухи. Когда-то одним из основных видов деятельности в Абруццо было животноводство. В конце весны и в начале осени пастухи перегоняли свои огромные стада с пастбища на пастбище. На привал они останавливались в каменных хижинах толос, а чтобы восполнить запас сил, они жарили мясо на костре. Для приготовления арростичини использовалось только мясо кастрированных баранов. Сейчас же таких ограничений нет, и арростичини делают из баранины, свинины, индейки, курицы или печени вперемешку с мясом и луком — традиционном варианте для Валь Пескара.

— Фондю —

К оригинальному рецепту приложили руку находчивые швейцарские пастухи, которые в холодные месяцы спасались тем, что макали черствый, малосъедобный хлеб в смесь сыра и вина. Впоследствии рецепт неоднократно модифицировался и дорабатывался. В итоге за классику было принято фондю на белом вине из двух сортов сыра с добавлением чеснока и Кирша, а собираться вокруг горячего котелка с густым сырным соусом холодным зимним вечером стало старой доброй традицией.

— Шураско —

Передвигаясь вместе со стадом животных по бескрайним просторам Пампы, представители аргентинского этноса могли провести под открытым небом ни один день. Из еды выбирать особо не приходилось. Самым простым и удобным способом обеспечить себя ужином было приготовление мяса на огне. Гаучо придумали обжаривать его на шампурах, расположенных над ямой с углями. Со временем это незамысловатое блюдо, названное шураско, превратилось в визитную карточку бразильской кухни и стран Латинской Америки.

Традиционно мясо для шураско нарезают большими кусками. Их нанизывают на шампуры или раскладывают на решетке и жарят на древесных углях. Как разложить мясо — зависит от вида. Так, говядину располагают подальше от огня: готовится она долго, а весь процесс приготовления может занять несколько часов.

— Гуляш —

История возникновения горячего мясного блюда гуляш восходит к 9 веку. Своим появлением оно обязано венгерским пастухам. Они резали мясо на небольшие куски и тушили с диким луком и тем, что было под рукой, в больших котлах на костре, пока вся жидкость не выпарится. После тушеное мясо сушилось на солнце и раскладывалось по сумкам, сделанным из овечьих желудков. Всякий раз, когда пастухи чувствовали голод, они доставали мясо, добавляли к нему немного воды и разогревали на огне. Современная вариация гуляша, которую принято считать классикой, готовится на основе говядины или телятины, которая тушится с салом, луком, помидорами и картофелем. В конце приготовления в гуляш добавляют небольшие кусочки теста — клецки чипетки.

— Гаспачо —

Одновременно утолять жажду и голод тарелкой холодного супа — придумка иберийских пастухов. Для летней похлебки использовался простейший набор продуктов, которые погонщики мулов брали с собой дорогу. А было под рукой у них немногое: черствый хлеб, оливковое масло, чеснок, соль и перец. Хлеб размачивался в воде и смешивался с другими ингредиентами, а для охлаждения похлебки ее переливали в глиняный горшок, обернутый мокрой тканью. В XIX веке в суп начали добавлять помидоры и другие ингредиенты, и он приобрел именно тот вид, в котором мы его знаем сегодня.