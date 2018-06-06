«Одну траву ест!»: Елена Малышева села на жесткую 10-дневную диету

57-летняя Елена Малышева уже 20 лет вещает с телеэкранов о здоровье. Она не скрывает, что и своему собственному уделяет много внимания. Знаменитый врач решила похудеть и 10 дней сильно ограничить себя в питании, чтобы уменьшить свои объемы.

Телезвезда Елена Малышева получает много критики в свой адрес. Многим пользователям не нравятся откровенность в выборе тем для эфиров и ее внешний вид, который не меняется годами. Женщина предпочитает пышную прическу, носит очки и вещи, которые провоцируют насмешки. Но есть и те, кто благодарен ей за освещение тем, которые долгое время были табуированными. Малышева ведет здоровый образ жизни и призывает других людей следовать ее примеру — отказаться от вредных привычек и употреблять только полезные продукты питания. Знаменитость в который раз решила снизить свой вес и села на жесткую диету: «Начинаю 10-дневный марафон по снижению веса. Улыбайся и терпи! Это принцип жизни на эти 10 дней. Каждый день буду показывать вам, что я делаю. Сегодня на весь день — пять зеленых коктейлей. Готовлю их из 375 г зелени и полутора литров простой воды. Все делю на пять порций. Это моя еда. Вода без ограничений».

Не секрет, что отсутствие полезных веществ в еде может привести к плачевным последствиям, потому подобные меры нельзя проводить без наблюдения специалиста. Но так как Елена Малышева сама врач, она может позволить эксперимент над организмом. Она уже похвасталась первыми позитивными результатами: «-1 кг 600 г! Это за вчерашний день. Вот точный состав моего вчерашнего дня: 375 г травы любой смешанной с 1,5 литрами воды, плюс туда же было добавлено одно яблоко. Общая калорийность вчерашнего дня получилось 135 ккал. За вчерашний день я выпила две чашки кофе с каплей молока. Калорийность кофе — две ккал в 100 г. Калорийность молока, которое я добавила, — 37 ккал в 100 г. Я добавила примерно 30 г. Это 12 ккал. Таким образом, калорийность вчерашнего дня — примерно 185 ккал. Я все выдержала! Кушать не хотелось! Говорила себе только одно: улыбайся и терпи!»

На следующий день в меню худеющей теледивы появилось мясо — 200 г куриной мякоти. Она также употребила в пищу капусту разных видов. Елена Малышева подчеркнула, что при таком питании не ощущает голода, она даже назвала свой дневной рацион «объедаловкой». Судя по комментариям к посту селебрити, среди ее подписчиков есть желающие худеть вместе с ней: «Скажите, а как физические нагрузки? Совместимо с такой диетой?» «Вы замечательный, добрый и открытый человек! Спасибо, что делитесь своими рецептами, счастья и удачи вам!» «Не пойму, зачем вам это?! Для здоровья?! Или похудения?!» «Куда, простите, вам еще худеть-то?! По-моему, идеей фикс уже попахивает». «Можно при этом пить воду и в каком количестве? Без нее ж никак нельзя? И можно добавлять физические нагрузки?»

«Извиняюсь, но как употреблять такие зеленые коктейли и отправляться в путь… Или употреблять их на работе…? Это же чистка такая… Не до работы будет». «Какой ужас, такой огромный временной промежуток времени желудок пустой». «Давайте попробуем! Присоединяюсь!» «Боже, она одну траву есть, как так?» «Класс, я с вами!» «Завидую белой завистью тем, кто обладает такой силой волей». А недавно подписчики Елены Малышевой обсуждали фотопортрет, на котором она изображена без очков. Многим такой образ понравился и они назвали его более удачным, чем нынешний.

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 4 Июн 2018 в 10:07 PDT