Как в Таиланде делают салаты и когда их употребляют

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Как и мы, жители Таиланда любят салаты. Но в этом популярном жанре европейцев ждет немало сюрпризов. Дело вовсе не в том, что овощи и фрукты здесь всегда не просто сезонные, но еще и свежие. И даже не в степени остроты готового блюда, которая поначалу может показаться непомерной, но к ней быстро привыкаешь.

Довольно скоро вы заметите, что тайский салат гораздо разнообразнее своего европейского собрата. Его употребляют и как закуску, возбуждающую аппетит, и как гарнирное сопровождение к горячему блюду, и как дополнение к наваристому супу. С другой стороны, в отличие от большинства блюд традиционной тайской кухни, предполагающих наличие на столе еще и риса, местные салаты принято употреблять и как самостоятельную еду тоже, нечто вроде быстрого перекуса.

Будете в Таиланде, сами увидите, как уличные торговцы съестными припасами сноровисто фасуют в пластиковые пакеты салатные смеси, предлагая своим клиентам своеобразный национальный фастфуд. Такие смеси часто съедают на завтрак; кроме овощей в их состав может входить также все тот же рис, сухие креветки и мякоть кокосового ореха. Это фактически полуфабрикат: если заправить его соусом, который в маленьком пакетике тоже входит в набор, немедленно получите готовый салат.

Сезонность — важнейший принцип тайского салата. Фруктово-овощные ингредиенты должны быть не только абсолютно свежими, но еще и на пике своей салатной формы. Вовсе не обязательно это предполагает полную спелость продукта, довольно часто как раз наоборот: в Таиланде (как и вообще в Юго-Восточной Азии) принято использовать некоторые недозрелые фрукты как овощи. Это относится к папайе или манго, в зеленом виде их нарезают в салаты как овощной элемент.

Знаменитый тайский салат Som tam, специалитет северо-восточной части страны, готовится именно с длинной тонкой соломкой из незрелой папайи. Попробуйте его обязательно, потом сможете сравнить с блюдом под этим же названием в отечественных ресторанах. Важная деталь: все ингредиенты этого салата толкут и размешивают в большой ступке. Прикупите себе такую в качестве полезного на кухне инструмента, будете удивлять гостей аутентичной тайской едой. В этом же стиле готовят салаты с огурцами, зеленой стручковой фасолью и даже мякотью джекфрута. Заправлять их положено классическим тайским рыбным соусом Nam pla и соком лайма.

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