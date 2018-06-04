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Три медучреждения в Дагестане кормили пациентов некачественным сливочным маслом
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Три медучреждения в Дагестане кормили пациентов некачественным сливочным маслом 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В трех медицинских учреждениях Дагестана пациентов кормили фальсифицированным сливочным маслом. Нарушения были выявлены в больнице Кизляра, а также в роддоме и детской больнице в Махачкале.
Проверка республиканского управления Россельхознадзора была организована после поступившей в ведомство жалобы. В Кизлярской городской больнице, Махачкалинском родильном доме № 1 и детской клинической больнице № 1 были отобраны образцы сливочного масла, которые направили для лабораторного исследования в испытательный центр «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория», сообщается на сайте управления.
Исследования показали, что в сладко-сливочном несоленом масле «Крестьянское» (изготовитель — Слуцкий сыродельный комбинат, Белоруссия) присутствуют растительные жиры, а в масле, изготовителем которого является хладокомбинат из Махачкалы, выявлено несоответствие заявленному составу по жирности. Таким образом, все три образца масла оказались не соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции», а также требованиям ГОСТа по показателю «жирно-кислотный состав».
Главным врачам медучреждений направлена информация о недопущении использования фальсификата в пищевых целях и его уничтожении. Информация о выявленных фактах направлена, в частности, в центральный аппарат Россельхознадзора, республиканское управление МВД и республиканское управление Роспотребнадзора, а также в Росаккредитацию по СКФО. Решением Росаккредитации действие декларации о соответствии масла сливочного «Крестьянское» приостановлено.
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