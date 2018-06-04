Три медучреждения в Дагестане кормили пациентов некачественным сливочным маслом

В трех медицинских учреждениях Дагестана пациентов кормили фальсифицированным сливочным маслом. Нарушения были выявлены в больнице Кизляра, а также в роддоме и детской больнице в Махачкале.

Проверка республиканского управления Россельхознадзора была организована после поступившей в ведомство жалобы. В Кизлярской городской больнице, Махачкалинском родильном доме № 1 и детской клинической больнице № 1 были отобраны образцы сливочного масла, которые направили для лабораторного исследования в испытательный центр «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория», сообщается на сайте управления.

Исследования показали, что в сладко-сливочном несоленом масле «Крестьянское» (изготовитель — Слуцкий сыродельный комбинат, Белоруссия) присутствуют растительные жиры, а в масле, изготовителем которого является хладокомбинат из Махачкалы, выявлено несоответствие заявленному составу по жирности. Таким образом, все три образца масла оказались не соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции», а также требованиям ГОСТа по показателю «жирно-кислотный состав».