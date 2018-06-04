Лучшие способы подать семгу в качестве холодной закуски

Стоит ли нам рассказывать о всех вкусовых преимуществах малосольной, вяленой или копченой семги тем, кто хоть раз пробовал ее на вкус? Думаем, никакого смысла в этом нет — нежный, тающий на языке богатый вкус, в котором к тому же сохраняется сила самого моря, говорит сам за себя. Неудивительно, что у каждого прибрежного народа есть пара особых способов приготовления филе этой рыбы без использования огня — от скандинавского гравлакса до традиций копчения семги по всему миру. Сегодня мы расскажем о трех самых популярных из них, не забыв указать на принципиальные различия и приведя по одному рецепту, которые каждый может воспроизвести у себя дома.

— Лакс, гравлакс и копчение —

Для начала стоит все-таки разобраться, какими особенностями обладает каждый из выбранных нами способов приготовления рыбного филе, раз для каждого из них существует свое название. Все не так уж сложно.

Так называемый лакс (lox) — это ни что иное, как дословно переведенное с идиша название красной рыбы, филе которой принято готовить простым вымачиванием в простом рассоле на протяжении нескольких дней. Второй способ — гравлакс — недаром имеет в составе своего названия слово «лакс», ведь все его отличие от первого сводится к более сложном составу рассола, в котором можно найти укроп, хрен, а порой и ягоды можжевельника с водкой. Копченая же семга, кроме очевидного добавления к рецептуре самого процесса копчения, отличается более широким использованием мяса рыбы, а не только филе из брюшной области.

— Лакс на трехдневном рассоле от Мэтью Диллона —

Ингредиенты: Семга или палтус — 700 гр Холодная вода — 3 чашки Кошерная соль — 0,3 чашки Укроп — 1 ч.л. Семена аниса — 1 ч.л. Семена кориандра — 1 ч.л. Укроп — 6 веточек Петрушка — 6 веточек Кинза — 6 веточек Чеснок, нарезать — 4 зубчика Лук-шалот, нарезать — 1 шт Для соуса: Свежий лимонный сок — 0,5 чашки Чеснок, тонко нарезать — 3 зубчика Лук-шалот, измельчить — 2 шт Нарезанная петрушка — 0,5 чашки Нарезанная мята — 0,5 чашки Нарезанный укроп — 0,5 чашки Нарезанный кервель — 0,25 чашки Лимонная цедра, натереть — 1,5 ч.л. Семена аниса, раздавить — 1 ч.л. Красный перец — 1 ч.л. Масло из виноградных косточек — 1 чашка Соль, перец — по вкусу

Приготовление: 1. Промыть и высушить рыбу. Поместить филе в глубокую форму для выпечки. В большой миске смешать воду с солью, затем добавить семена укропа, семена аниса, семена кориандра, травы, чеснок и лук-шалот. Залить рассол в форму, а сверху накрыть рыбу чистым полотенцем так, чтобы оно слегка увлажнилось. Обернуть форму пластиковой пленкой и охладить в течение 3 дней, перевернув рыбу и поменяв полотенце после первых 36 часов. 2. Слить рассол и очистить поверхность рыбы от прилипших частиц. Разместить рыбу кожей вниз на листе для выпечки и убрать сохнуть в холодильник еще на 2 часа. 3. Смешать в миске лимонный сок с чесноком и луком-шалот, дать настояться 20 минут. Всыпать туда же петрушку, укроп, мяту, кервель, цедру лимона, семена аниса, перец, влить масло, посолить, поперчить и размешать. 4. Разделать филе на рабочей поверхности, отделяя небольшие кусочки от куска и кожи. Подавать их вместе с соусом, добавляя по желанию сметану, корнишоны, черный хлеб и горчицу.

Ингредиенты: Филе семги с кожей без костей — 700 гр Семена кумина — 1ст.л. Белый перец — 2 ст.л. Кошерная соль — 0,5 чашки Сахар — 0,5 чашки Коричневый сахар — 0,25 чашки Нарезанный укроп — 2 чашки Нарезанная петрушка — 2 чашки Красный перец — 1 ч.л. Лимонная цедра — 1 ст.л. Скандинавский алкогольный напиток «аквавит» — 3 ст.л. Бублик, сливочный сыр/блины/яичница для сервировки

Приготовление: 1. Измельченные специи смешать в миске с солью, сахаром, укропом, петрушкой, цедрой и алкоголем. 2. Поместить филе в стеклянную или керамическую емкость кожей вниз и равномерно разместить пряную смесь по его поверхности. Запаковать блюдо в полиэтилен и убрать в холодильник на 2-3 дня. Блюдо можно подавать к столу как только рыба пропитается ароматом, а края филе слегка подсохнут.

— Копченая семга с апельсиновой цедрой от Джейсона Аллей —

Ингредиенты: Обработанное филе семги — 800 гр Коричневый сахар — 2 ст.л. Молотый кориандр — 1 ч.л. Натертая цедра 1 крупного апельсина Водка — 2 ст.л. Кошерная соль — 2,5 ст.л.

Приготовление: 1. Разместить в глубокой сковороде (желательно, в воке) полчашки маленьких щепок лиственных пород дерева. Сверху положить слой фольги и убедиться, что крышка достаточно герметично закрывает сковороду, иначе приготовить еще пару слоев фольги вместо крышки. 2. Поставить сковороду на огонь в хорошо проветриваемом помещении и как только от щепок начнет подниматься дым, выложить на фольгу филе семги кожей вниз, а затем плотно накрыть крышкой или несколькими слоями фольги. Продержать сковороду закрытой над огнем в течение 30 секунд и еще столько же, убрав с него. 3. Выложить филе в стеклянную форму кожей вверх. Смешать в отдельной миске соль, сахар, кориандр, апельсиновую цедру, специи и водку, а затем натереть рыбу получившейся смесью. Накрыть емкость и убрать в холодильник на 3 дня. 3. Промыть филе и высушить бумажным полотенцем. Используя острый нож, нарезать семгу под углом на тонкие кусочки. Можно подавать к столу.