Вредны или полезны кофе и шоколад?

Американские эксперты обосновали нормативы потребления кофе. Кофе и шоколад являются продуктами, вызывающими многочисленные споры об их истинной полезности или вреде для организма. Как же на самом деле? Американские эксперты по заказу Управления по контролю над качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) обозначили нормативы потребления кофе. Их мнение на этот счет таково: несколько стандартных кофейных чашек напитка, но не более 5, — будут полезными здоровью. Употребление кофе при этом поспособствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета 2 типа. В свою очередь, согласно основанным на данных научных исследований рекомендациям Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) по потреблению кофеина, взрослым людям не нужно выпивать за сутки больше 4 чашечек эспрессо — это 400 миллиграммов кофеина. Европейские ученые настаивают, что превышение этого количества может быть опасным для здоровья, и американские специалисты из FDA согласны с ними — там тоже считают разрешенным максимальным порогом употребления кофеина 400 миллиграммов в день. Кстати, учеными из Имперского Колледжа Лондона было установлено: кофе: 4 чашки кофе в день снижают риск развития рака эндометрия на 18%. Ученые оговариваются, что беременные женщины не должны употреблять более половины этой дневной дозы, а дети не должны употреблять более 3 миллиграммов кофеина на килограмм массы тела в день. Кофе может быть весьма полезен пожилым людям. По данным исследователей Национального онкологического центра Японии, у пенсионеров регулярное потребление этого напитка снижает риск ранней смерти на 15%. Что касается шоколада, то горький и темный шоколад не просто полезен — по мнению научных специалистов, это продукт ежедневного потребления. Содержание антиоксидантов в таком шоколаде так высоко, что это оказывает значимое позитивное влияние на организм, улучшая состояние нервов, психики и сердца, утверждают они. Ранее МедикФорум писал о том, что употребление шоколада способствует омоложению и помогает уменьшать выраженность морщин.