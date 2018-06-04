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В США появился стартап с веганской едой для собак и кошек
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В США появился стартап с веганской едой для собак и кошек 

Petstory 41 минуту назад
Фото: Petstory
В американском штате Филадельфия появился стартап под названием Because Animals, который делает ставку на производство и продажу веганской еды для домашних питомцев: кошек и собак. Об этом сообщает VegNews. Идея стартапа в использовании водорослей при производстве корма, что позволит заменить ингредиенты животного происхождения. Недавно они запустили свой первый продукт — пищевую добавку для кошек и собак, в которой полностью отсутствуют ингредиенты животного происхождения. Основатели Because Animals Шеннон Фолкнер и Джошуа Эррет объяснили смысл проекта тем, что животные нуждаются в нутриентах, а все полезные вещества, которые им требуются, вполне можно найти в продуктах растительного происхождения и таким образом обеспечить животное полноценным, по их мнению, рационом. Хорошим примером, с точки зрения Эррета, является гипоаллергенный корм для домашних животных, в котором нет мяса. «Наиболее распространенный пищевой аллерген для домашних любимцев — животный протеин, который есть в курице и говядине», — считает он.
Пищевая добавка для животных на основе водорослей состоит из различных суперфудов растительного происхождения. Со временем планируется, что стартап станет производить и продукты с мясом, правда, это будет полностью созданное в лабораторных условиях мясо — культивированный, то есть синтетический, белок.
Фотографии: Коллекция/ iStock
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