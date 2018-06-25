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Экзотика, которую стоит попробовать
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Экзотика, которую стоит попробовать 

Рамблер 40 минут назад
Когда-то на прилавках отечественных магазинов даже бананы и мандарины были экзотикой. Сегодня в магазинах можно купить экзотические фрукты, но некоторые местные лакомства из далёких стран нам недоступны. И вот несколько фруктов, которые наверняка вас впечатлят.
1. Дуриан имеет отвратительный запах, его нельзя проносить во многие общественные места. С дурианом не пускают на борт самолёта и в автобусы. При этом мякоть фрукта необыкновенна вкусна, её считают деликатесом.
2. Рамбутан покрыт жёсткой кожурой с колючками, из-за которой добраться до мякоти непросто. Но если вам удастся разделать плод, то вы получите настоящее наслаждение от дегустации.
3. Акебия похожа на манго, но имеет фиолетовый цвет. Плоды растут на лианах, у зрелых фруктов кожура раскрывается сама, позволяя полакомиться сладкой мякотью, по вкусу походящей на малину.
4. Салак, который также называют «змеиный фрукт», потому что плоды покрыты кожурой, напоминающей змеиную кожу. Зато мякоть у них нежная и ароматная, с выраженным вкусом, в котором кто-то находит вишневые и клубничные оттенки, а кто-то — ореховые.
5. Жаботикаба выглядит как большая виноградина с крупной косточкой, окружённой полупрозрачной мякотью со сладким вкусом.
Женский форум
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