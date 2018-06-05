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Итальянская пицца сможет предупредить рак кишечника
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Итальянская пицца сможет предупредить рак кишечника 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты из Национального института рака вместе с поварами из Неаполя разработали уникальную пиццу. По их словам, она предотвращает развитие онкологического заболевания кишечника и болезни сердца. Об этом сообщил портал Daily Mail.
Специалисты из Неаполя создали пиццу «Паскалина», которую назвали «продлевающей жизнь» и «противоопухолевой». Она состоит из ингредиентов средниземноморской диеты, полезных для здоровья. В пицце нет ни мяса, ни сыра, которые считаются жирными и могут способствовать сердечным заболеваниям. Зато присутствуют томаты, оливки, брокколи, оливковое масло, чеснок и перец чили.
Эти ингредиенты специалисты выбрали за их способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также указанные продукты уменьшают вероятность развития рака кишечника. Секретом полезного влияния на организм такой пиццы ученые считают наличие томатов. В их кожуре содержится антиоксидант ликопин (ликопен), который может ингибировать или даже отменять рост опухолей. По словам ученых, эту пиццу можно есть два раза в неделю и не бояться за свое здоровье. «Мы знали, что томаты, используемые в соусе, считаются пищей, которая предотвращает развитие определенных опухолей. Однако мы не ожидали, что пицца в целом даст такие большие возможности для профилактики рака», — доктор Института фармацевтических исследований Марио Негри в Милане Сильвано Галль. Специалисты отмечают, что это не первые исследования продукта. В 2003 году ученые проводили опыты, которые показали, что те люди, которые едят пиццу не реже двух раз в неделю, меньше склонны к развитию рака пищевода и кишечника.
Шотландские специалисты обнаружили, что аспирин способен остановить действие ключевой молекулы раковой опухоли кишечника. Эксперты заявили о необходимости провести ряд исследований для более точного понимания влияния болеутоляющего на рак кишечника.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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