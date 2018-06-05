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Пицца может помогать от рака кишечника
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Пицца может помогать от рака кишечника 

МедикФорум 59 минут назад
Фото: МедикФорум
Употребление такой пиццы не только помогает предотвратить развитие онкологического заболевания кишечника, но и защищает от болезни сердца. Секретом ее полезного влияния на организм ученые считают наличие томатов. Уникальную пиццу, способную защищать от развития онкологических болезней, придумали и приготовили специалисты из Национального института рака вместе с поварами из Неаполя, сообщил портал Daily Mail. разработали уникальную пиццу. По их словам, она предотвращает развитие онкологического заболевания кишечника и болезни сердца. Об этом сообщил портал Daily Mail. Главная особенность «целебной» пиццы, названной «Паскалина», — в ней нет ни мяса, ни сыра. Эти продукты насыщены жирами, способствуют повышению уровня холестерина в организме. Пицца, которую сами разработчики характеризуют как «продлевающей жизнь» и «противоопухолевой», полностью состоит из ингредиентов средиземноморской диеты. Иными словами, в ней много томатов, оливок, брокколи, оливкового масла, чеснока и перца чили. Во время испытаний пицца предлагалась добровольца два раза в неделю. Результаты ее употребления оказались даже более благополучными, чем рассчитывали получить исследователи.
«Мы знали, что томаты, используемые в соусе, считаются пищей, которая предотвращает развитие определенных опухолей. Однако мы не ожидали, что пицца в целом даст такие большие возможности для профилактики рака», — сказал в связи с этим доктор Института фармацевтических исследований Марио Негри в Милане Сильвано Галль.
Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были определены 5 наиболее полезных круп в питании людей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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