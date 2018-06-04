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Грибной салат с грушами
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Грибной салат с грушами 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Теплый салат из грибов, груш и салатных листьев с хрустящими орехами.
Ингредиенты
Грецкие орехи 80 г  белый винный уксус 3 ст. л.
оливковое масло 9 ст. л.
горчица 1 ч. л.
шампиньоны 1 кг  сливочное масло 2 ст. л.
смесь листьев салата 200 г  груши 2 шт  тимьян 1 веточка
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов. Обжарьте в ней орехи в течение 8-10 минут, периодически перемешивая, пока они не подрумянятся. Затем крупно порубите орехи.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте венчиком 5 столовых ложек масла, уксус и горчицу.
В большой сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла и 1 столовую ложку — сливочного. Выложите на нее тонко нарезанные грибы. Посолите и поперчите. Тушите около 5 минут, пока грибы не подрумянятся и не станут мягкими.
Разложите салатные листья на тарелки. Сверху выложите нарезанные тонкими ломтиками груши и горяиче грибы. Заправку немного подогрейте, добавьте соль и перец. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Посыпьте орехами и сразу подавайте.
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