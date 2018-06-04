Грибной салат с грушами

Теплый салат из грибов, груш и салатных листьев с хрустящими орехами.

Ингредиенты

Грецкие орехи 80 г белый винный уксус 3 ст. л.

оливковое масло 9 ст. л.

горчица 1 ч. л.

шампиньоны 1 кг сливочное масло 2 ст. л.

смесь листьев салата 200 г груши 2 шт тимьян 1 веточка

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов. Обжарьте в ней орехи в течение 8-10 минут, периодически перемешивая, пока они не подрумянятся. Затем крупно порубите орехи.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте венчиком 5 столовых ложек масла, уксус и горчицу.

В большой сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла и 1 столовую ложку — сливочного. Выложите на нее тонко нарезанные грибы. Посолите и поперчите. Тушите около 5 минут, пока грибы не подрумянятся и не станут мягкими.

Разложите салатные листья на тарелки. Сверху выложите нарезанные тонкими ломтиками груши и горяиче грибы. Заправку немного подогрейте, добавьте соль и перец. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Посыпьте орехами и сразу подавайте.