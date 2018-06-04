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«Энциклопедия хлеба» Эрика Кайзера
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«Энциклопедия хлеба» Эрика Кайзера 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Эрик Кайзер — французский пекарь в пятом поколении, начинавший свою карьеру в 16 лет в крохотной пекарне с дровяной печкой. С 18 до 23 лет Эрик учился и колесил по Франции, выискивая новые хлебные рецепты, после чего сам набрал себе учеников и уже в 1996 году открыл собственную пекарню в Париже, где печет настоящий ремесленный хлеб, что подтверждается надписью на вывеске «Artisan boulanger». Недавно в издательстве «Бомбора» вышла книга «Энциклопедия хлеба. 80 рецептов хлеба и выпечки» — подробнейший, богато иллюстрированный путеводитель по миру хлеба с советами и пошаговыми рецептами Кайзера. Вот три рецепта из книги: хлеб с горгонзолой и грецким орехом, экмек и багет.
Хлеб с горгонзолой и грецким орехом
Грецкие орехи смешиваются с мукой и дрожжами, а горгонзола (ее тут совсем немного — всего 100 грамм) прочно упаковывается в уже подошедшее тесто. Хлеб с горгонзолой и грецким орехом
Рецепт взят из книги «Энциклопедия хлеба. 80 рецептов хлеба и выпечки» Эрика Кайзера издательства «Бомбора».
Экмек
Экмек — это туркменская пшеничная лепешка, в тесто которой Эрик добавляет оливковое масло и жидкий мед. Экмек
Рецепт взят из книги «Энциклопедия хлеба. 80 рецептов хлеба и выпечки» Эрика Кайзера издательства «Бомбора».
Багет
В рецепте приводятся два способа замешивания теста — при помощи миксера и вручную. В любом случае помимо свежих дрожжей понадобится ржаная сухая закваска. Багет
Рецепт взят из книги «Энциклопедия хлеба. 80 рецептов хлеба и выпечки» Эрика Кайзера издательства «Бомбора».
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