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Салат с ананасом и курицей
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Салат с ананасом и курицей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Экзотический освежающий салат с ананасом, курицей и болгарским перцем для весеннего легкого ужина.
Ингредиенты
Куриные грудки 2 шт  порошок чили по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
салатные листья 300 г  красный болгарский перец 1 шт  желтый болгарский перец 1 шт  красный лук (маленький) 1 шт  ананас (небольшой) 0,5 шт  кинза 2-3 веточки
яблочный уксус 4 ч. л.
чеснок 1 зубчик
оливковое масло 60 мл  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте сковороду-гриль и слегка смажьте ее маслом. Куриные грудки очистите от кожи, разделите пополам, поместите между двумя слоями пленки и хорошо отбейте. Посолите, поперчите и посыпьте порошком чили. Обжарьте по 3 минуты с каждой стороны. Снимите с огня и переложите на тарелку.
Тем временем для заправки смешайте оливковое масло, уксус, измельченную кинзу и измельченный чеснок.
Остывшую курицу нарежьте небольшими кусочками. Сложите в миску и добавьте нарезанный тонкими полосками перец, салатные листья, тонко нарезанный лук и нарезанный кубиками ананас. Полейте заправкой, хорошо перемешайте и подавайте.
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