Салат с ананасом и курицей

Экзотический освежающий салат с ананасом, курицей и болгарским перцем для весеннего легкого ужина.

Ингредиенты

Куриные грудки 2 шт порошок чили по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

салатные листья 300 г красный болгарский перец 1 шт желтый болгарский перец 1 шт красный лук (маленький) 1 шт ананас (небольшой) 0,5 шт кинза 2-3 веточки

яблочный уксус 4 ч. л.

чеснок 1 зубчик

оливковое масло 60 мл Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте сковороду-гриль и слегка смажьте ее маслом. Куриные грудки очистите от кожи, разделите пополам, поместите между двумя слоями пленки и хорошо отбейте. Посолите, поперчите и посыпьте порошком чили. Обжарьте по 3 минуты с каждой стороны. Снимите с огня и переложите на тарелку.

Тем временем для заправки смешайте оливковое масло, уксус, измельченную кинзу и измельченный чеснок.

Остывшую курицу нарежьте небольшими кусочками. Сложите в миску и добавьте нарезанный тонкими полосками перец, салатные листья, тонко нарезанный лук и нарезанный кубиками ананас. Полейте заправкой, хорошо перемешайте и подавайте.