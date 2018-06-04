Острый салат из баклажанов и помидоров

Теплый салат из овощей для тех, кто соблюдает пост.

Ингредиенты

Баклажаны 3 шт чеснок 6 зубчиков

оливковое масло 60 мл помидоры 3 шт паприка 1 щепотка

кайенский перец 1 щепотка

соль по вкусу

черный перец по вкусу

петрушка по вкусу

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Баклажаны очистите от кожуры. Нарежьте крупными кубиками. Сложите в сковороду, добавьте целые зубчики чеснока, влейте немного воды и тушите, пока баклажаны не станут мягкими. Затем выньте чеснок и измельчите его.

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, чеснок, паприку, кайенский перец и соль. Готовьте около 10 минут. Затем добавьте баклажаны, перемешайте и готовьте под крышкой еще около 20 минут. Готовый салат посыпьте петрушкой и подавайте теплым.