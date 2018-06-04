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Острый салат из баклажанов и помидоров
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Острый салат из баклажанов и помидоров 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Теплый салат из овощей для тех, кто соблюдает пост.
Ингредиенты
Баклажаны 3 шт  чеснок 6 зубчиков
оливковое масло 60 мл  помидоры 3 шт  паприка 1 щепотка
кайенский перец 1 щепотка
соль по вкусу
черный перец по вкусу
петрушка по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Баклажаны очистите от кожуры. Нарежьте крупными кубиками. Сложите в сковороду, добавьте целые зубчики чеснока, влейте немного воды и тушите, пока баклажаны не станут мягкими. Затем выньте чеснок и измельчите его.
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, чеснок, паприку, кайенский перец и соль. Готовьте около 10 минут. Затем добавьте баклажаны, перемешайте и готовьте под крышкой еще около 20 минут. Готовый салат посыпьте петрушкой и подавайте теплым.
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