Салат из свеклы и рукколы 

Легкий весенний салат из свеклы, ароматной рукколы и пармезана.
Ингредиенты
Свекла 3 шт руккола 200 г петрушка 3-4 веточки
оливковое масло 2 ст. л.
белый винный уксус 1 ст. л.
пармезан 60 г соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Свеклу отварите до готовности или запеките в духовке, обернув фольгой. Очистите и остудите. Нарежьте крупными кубиками.
Рукколу выложите на тарелки. Сверху выложите свеклу. Полейте смесью оливкового масла и винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху выложите тонко нарезанный пармезан и сразу подавайте.