Ещё
Салат из свеклы и рукколы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат из свеклы и рукколы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легкий весенний салат из свеклы, ароматной рукколы и пармезана.
Ингредиенты
Свекла 3 шт  руккола 200 г  петрушка 3-4 веточки
оливковое масло 2 ст. л.
белый винный уксус 1 ст. л.
пармезан 60 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Свеклу отварите до готовности или запеките в духовке, обернув фольгой. Очистите и остудите. Нарежьте крупными кубиками.
Рукколу выложите на тарелки. Сверху выложите свеклу. Полейте смесью оливкового масла и винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху выложите тонко нарезанный пармезан и сразу подавайте.
Карельские вести: последние новости
Острый салат из баклажанов и помидоров Домашние маски для сухой кожи лица Картофельная муссака
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»112
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой21
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»36
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Боня уже не скрывает свою полноту13
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение