Салат из свеклы и рукколы

Легкий весенний салат из свеклы, ароматной рукколы и пармезана.

Ингредиенты

Свекла 3 шт руккола 200 г петрушка 3-4 веточки

оливковое масло 2 ст. л.

белый винный уксус 1 ст. л.

пармезан 60 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Свеклу отварите до готовности или запеките в духовке, обернув фольгой. Очистите и остудите. Нарежьте крупными кубиками.

Рукколу выложите на тарелки. Сверху выложите свеклу. Полейте смесью оливкового масла и винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху выложите тонко нарезанный пармезан и сразу подавайте.