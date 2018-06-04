Пасхальный яичный салат

На Пасху у многих хозяек остается много крашеных вареных яиц, которые нужно съесть как можно скорее. Приготовьте из них этот простой и вкусный яичный салат.

Ингредиенты

Яйца 6 шт ветчина 100 г болгарский перец (небольшой) 1 шт майонез 60 мл соль по вкусу

черный перец по вкусу

салатные листья по вкусу

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Отваренные вкрутую яйца очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Ветчину нарежьте кубиками. У перца удалите плодоножку и семена и тоже нарежьте кубиками.

Сложите яйца, ветчину и перец в салатник, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте. Выложите на салатные листья и подавайте. Перед подачей можно немного охладить в холодильнике.