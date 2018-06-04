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Пасхальный яичный салат
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Пасхальный яичный салат 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
На Пасху у многих хозяек остается много крашеных вареных яиц, которые нужно съесть как можно скорее. Приготовьте из них этот простой и вкусный яичный салат.
Ингредиенты
Яйца 6 шт  ветчина 100 г  болгарский перец (небольшой) 1 шт  майонез 60 мл  соль по вкусу
черный перец по вкусу
салатные листья по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Отваренные вкрутую яйца очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Ветчину нарежьте кубиками. У перца удалите плодоножку и семена и тоже нарежьте кубиками.
Сложите яйца, ветчину и перец в салатник, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте. Выложите на салатные листья и подавайте. Перед подачей можно немного охладить в холодильнике.
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