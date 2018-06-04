Рецепты здоровья: герань луговая для волос и кожи

Герань луговая — в полном соответствии со своим названием — растет на полянах и лугах, лесных опушках и в долинах рек. Встречается повсеместно — на всей европейской территории России, в Сибири, Средней Азии.

Герань луговая встречается повсеместно

В качестве лекарственного сырья используется трава герани луговой и ее корни. Препараты герани обладают противовоспалительным, дезинфицирующим, ранозаживляющим, обезболивающим, успокаивающим действием. Надземная часть растения включается в состав травяных сборов для лечения различных климактерических расстройств, так как содержит фитогормоны. А еще герань луговую используют для ухода за волосами и кожей лица, о чем и пойдет речь в сегодняшней подборке. Траву заготавливают во время цветения и сушат в тени под навесом; используют и свежие листья растения.

Настой травы герани луговой от выпадения волос

2 ст.ложки измельченной сушеной травы залить 0,5 л холодной кипяченой воды. Настаивать при комнатной температуре в течение 8-9 часов, процедить, сырье отжать. При сильном выпадении волос мыть голову этим настоем (без мыла) через день в течение 3-4 недель. После мытья волосы слегка отжать, но не вытирать насухо. Этот настой в виде примочек используется также для лечения нарывов и гнойников.

Масло герани луговой для ухода за кожей

40 г измельченных свежих листьев герани луговой залить 20 г рафинированного растительного масла (предпочтительно оливковое или льняное), перемешать, накрыть хлопчатобумажной салфеткой или марлей и настаивать при комнатной температуре в течение 2 недель. Процедить, сырье отжать. Это масло добавлять по несколько капель в кремы и маски для ухода за усталой, увядающей кожей. Им можно смазывать различные высыпания на коже (в том числе, герпес); добавлять в ванну при кожном зуде, раздражениях. Внимание! Возможна индивидуальная непереносимость средства; тем, кто склонен к аллергическим реакциям следует соблюдать осторожность при использовании масляного экстракта герани. Об этом растении читайте также:

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