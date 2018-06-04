Салат с красной рыбой и авокадо

Ищете рецепты для легкого ужина или диетического обеда? Попробуйте салат с красной рыбой и авокадо с заправкой из йогурта.

Ингредиенты

Авокадо 1 шт слабосоленая семга 150 г йогурт или сметана 2 ст. л.

укроп по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Авокадо очистите, разрежьте пополам и удалите косточку. Мякоть нарежьте брусочками.

Рыбу нарежьте соломкой, при необходимости удаляя кости в процессе. Выложите в салатник вместе с авокадо. Добавьте измельченный укроп, черный перец и йогурт. Аккуратно перемешайте и подавайте.