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Салат с красной рыбой и авокадо
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Салат с красной рыбой и авокадо 

Карельские вести 2 часа назад
Ищете рецепты для легкого ужина или диетического обеда? Попробуйте салат с красной рыбой и авокадо с заправкой из йогурта.
Ингредиенты
Авокадо 1 шт  слабосоленая семга 150 г  йогурт или сметана 2 ст. л.
укроп по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Авокадо очистите, разрежьте пополам и удалите косточку. Мякоть нарежьте брусочками.
Рыбу нарежьте соломкой, при необходимости удаляя кости в процессе. Выложите в салатник вместе с авокадо. Добавьте измельченный укроп, черный перец и йогурт. Аккуратно перемешайте и подавайте.
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