Что такое полная детоксикация?

Большинству современных людей будет полезна детоксикация, особенно для тех, кто планирует сесть на продолжительную диету для похудения. В большинстве своем люди ведут нездоровый образ жизни и употребляют вредную еду. Детоксикация помогает наладить пищеварение, улучшить самочувствие и укрепить здоровье. Предлагаем обширный взгляд на детоксикацию организма и сознания.

Суть детокс-диет заключается в удалении шлаков и токсинов из органов пищеварения, почек, печени, лимфатической и других систем. Проводить детоксикацию нужно два раза в год или по мере необходимости, которая проявит себя в плохом самочувствии, трудностях в усвоении пищи, ухудшении настроения и появлении лишних килограммов. Кишечник взрослого человека может хранить в себе до 10 килограммов не выведенных продуктов переработки.

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Детокс-диеты основаны на употреблении здоровой низкокалорийной пищи, в результате тело избавляется от вредных веществ и лишних килограммов. После детоксикации организм будет лучше усваивать питательные вещества из пищи, улучшая свое состояние. Диета детокс относится к естественным системам питания, но перед ее началом необходимо проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний. Самостоятельное очищение организма нельзя проводить при наличии диабета, болезней почек, онкологических процессов, анемии, аутоиммунных и других хронических заболеваниях.

Все диетокс-диеты рассчитаны на определенный период времени, обычно на несколько недель, чем строже диета — тем меньше по времени ее можно придерживаться. Если использовать диету для детоксикации дольше, чем рекомендуется, то вред от такого питания перевесит пользу.

Слишком длительное соблюдение диеты приводит к нарушению баланса электролитов в организме, состояние проявляет себя слабостью, судорогами, мышечными болями.

Для полной перезагрузки нужно очистить не только организм, но и сознание. От душевного состояния человека зависит его самочувствие, очищение только тела не поможет избавиться от психосоматических симптомов и заболеваний. Программа для полного очищения строится на нескольких тезисах, каждый из них дополняет другие.

Лимонный сок по утрам

Способ очень старый, но он работает, употребление теплой воды с лимонным соком по утрам запускает работу пищеварения и способствует очищению. Пить лимонную воду нужно каждое утро перед завтраком.

Физическая активность

Хотя бы один час должен ежедневно уделяться на выполнение энергичных упражнений, подойдет пробежка, энергичная прогулка по пересеченной местности, бокс или любая другая тренировка, которая заставит хорошо вспотеть, к примеру, горячая йога. Интенсивные нагрузки ускорят кровоток и лимфоток, вместе с потом организм будут покидать токсины.

Необработанные продукты

Питание должно состоять преимущественно из сырых продуктов, они сохраняют в себе практически все витамины, питательные вещества и ферменты. Основа рациона — фрукты и овощи, вспомогательные элементы — ростки, зелень, семена.

Очищение разума

Без очищения разума детоксикация будет неполной, порядок в теле невозможен без порядка в сознании. Для очищения разума полезно использовать медитацию, начать с практик глубокого брюшного дыхания с концентрацией на вдохах и выдохах. Для того, чтобы убедиться в правильности дыхания, нужно положить руку на живот и контролировать каждый вдох и выдох. Ежедневные практики продолжительностью по 15 минут дадут почувствовать результат уже через неделю.

Употребление воды

Питьевой режим важен для любого человека, особенно на программе детоксикации, важно стараться выпивать около трех литров воды в день. Это обязательное условие для очищения лимфатической системы и почек. Помимо воды можно пить детокс-напитки на основе отваров очищающих трав — крапивы, корня одуванчика, лопуха, календулы, красного клевера.

Механическое очищение кожи

Полная детоксикация включает в себя очищение кожи. Для улучшения микроциркуляции крови и усиления ее притока к коже нужно использовать щетку с щетиной средней жесткости. Этой щеткой необходимо делать круговые движения по коже начиная от ног и продвигаясь к рукам. Если на теле имеются зоны с высыпаниями, то их нужно обойти стороной. После очищения щеткой нужно принять душ, начинать прием душа следует с прохладной воды, она простимулирует приток крови к коже.

Тщательное пережевывание пищи

Каждый кусок пищи нужно прожевать как минимум 10-12 раз перед тем, как проглотить. Тщательность пережевывания не позволит переесть, поглощение пищи станет осознанным, пищеварение наладится.

Ванная перед сном

Для оптимизации всех систем организма нужно ложиться спать не позже десяти вечера, а перед сном принимать теплую ванную. Если имеются проблемы с перевариванием пищи, то перед сном нужно делать массаж живота, воздействовать на живот в области кишечника мягкими движениями рук по часовой стрелке.

Кокосовое масло

Одно из немногих масел, которые относятся к здоровому питанию и могут использоваться при детоксикации. Кокосовое масло дает телу энергии на уничтожение опасных бактерий и сжигание лишнего жира.

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