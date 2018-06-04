Салат из картофеля с оливками 

В жару обычно очень не хочется готовить что-то трудоемкое. Попробуйте этот простой картофельный салат — он прекрасно утолит голод.
Ингредиенты
Картофель 8 шт оливки 150 г укроп по вкусу
петрушка по вкусу
розмарин по вкусу
зеленый лук по вкусу
оливковое масло 3 ст. л.
белый винный уксус 3 ст. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Картофель отварите в кожуре до мягкости, но следите, чтобы он не разварился. Затем снимите с огня, слейте воду и залейте картофель холодной водой. Когда остынет, снимите кожуру и нарежьте небольшими кубиками.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Оливки нарежьте и добавьте к картофелю.
Зелень измельчите и добавьте в салат.
Смешайте оливковое масло с уксусом и заправьте салат. Посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте.