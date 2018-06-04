Салат из картофеля с оливками

В жару обычно очень не хочется готовить что-то трудоемкое. Попробуйте этот простой картофельный салат — он прекрасно утолит голод.

Ингредиенты

Картофель 8 шт оливки 150 г укроп по вкусу

петрушка по вкусу

розмарин по вкусу

зеленый лук по вкусу

оливковое масло 3 ст. л.

белый винный уксус 3 ст. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Картофель отварите в кожуре до мягкости, но следите, чтобы он не разварился. Затем снимите с огня, слейте воду и залейте картофель холодной водой. Когда остынет, снимите кожуру и нарежьте небольшими кубиками.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Оливки нарежьте и добавьте к картофелю.

Зелень измельчите и добавьте в салат.

Смешайте оливковое масло с уксусом и заправьте салат. Посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте.