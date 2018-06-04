5 полезных видов чая

Для многих чай стал неотъемлемой частью жизни, этот напиток уместен дома и на работе, в компании и в одиночестве. Чтобы привычка пить чай не стала рутиной, мы пробуем разные виды и вкусы, как правило, выбор делается на основании вкусов и добавок. Но добавка — это не главный компонент, главное — сорт чая, именно от него зависят свойства напитка.

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Здесь собраны пять самых полезных сортов чая, каждый из них обладает уникальными вкусовыми качествами и свойствами. Узнай, в чем преимущество каждого из видов чая и сделай выбор в пользу того, который тебе нужен.

Зеленый чай Напиток для похудения и омоложения организма, лидер по содержанию антиоксидантов. Вещества в составе зеленого чая приносят пользу для каждого органа, они защищают каждую клетку от внутренних и внешних негативных факторов. Зеленый чай нельзя считать самостоятельным свойством для похудения, но его употребление усиливает эффект диет и правильного питания, лишние килограммы уходят быстрее. Самой полезной разновидностью зеленого чая является чай матча, эксперты утверждают, что чашка этого напитка приносит такую же пользу, как десять чашек обычного зеленого чая. Употребление чая матча снижает риск развития болезней сердца и онкологических заболеваний.

Чай Ройбуш

Травяной напиток с высоким содержанием не только антиоксидантов, но и ферментов. Ройбуш считается средством для красоты тела, в частности кожи, он оказывает эффект изнутри организма. Пить Ройбуш будет полезно тем, кто страдает от воспалительных элементов на коже, при регулярном употреблении кожа становится чище, высыпания перестают беспокоить. Еще одно действие травяного чая заключается в уходе за полостью рта, он избавляет от неприятного запаха изо рта за счет устранения вредоносных бактерий.

Употребление чая Ройбуш делает кожу и улыбку идеальными.

Черный чай Чашка черного чая — это самый безопасный способ взбодриться и повысить концентрацию внимания. В этом напитке присутствует каротин, который участвует в формировании витамина А, витамины В1 и В6, витамин С. Также в черном чае присутствует кофеин, именно это вещество вызывает подъем энергии, но в отличие от кофе подъем не будет сопровождаться последующим резким спадом и упадком сил. Черный чай хорошо помогает при головных болях, вызванных умственным перенапряжением.

Мятный чай Один из самых мощных очищающих напитков, присутствует во многих детокс-программах. Мятный чай улучшает процесс пищеварения и выводит из организма продукты распада, помимо этого он борется со стрессом. Роль натурального успокоительного в мятном чае выполняет ментол, он снимает психологическое напряжение и расслабляет мышцы, уровень тревожности становится ниже.

Красный чай Все разновидности красного чая будут полезны для здоровья сердца, но особенно выделить следует улун, он представляет собой смесь зеленого и красного чая, объединяя в себе свойства этих двух напитков. Улун содержит больше полифенолов и антиоксидантов, чем зеленый и черный чай, благодаря чему он не только способствует похудению и омоложению, но и снижает уровень холестерина в крови. Чай улун поставляет в организм особые ферменты, которые снижают уровень вредного холестерина, при этом оставляя полезный холестерин на прежнем уровне.

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