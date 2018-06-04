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Фитнес-хлеб всего лишь выдумка
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Фитнес-хлеб всего лишь выдумка 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Потребитель сейчас грамотный. Он хочет не просто продукт, а полезный для здоровья или хотя бы безвредный. Производители это понимают, поэтому на полках появляются разные чудеса. Одно из таких — фитнес-хлеб.
На самом деле такого продукта нет. Есть просто хлеб — полезный и не очень. Продукт, называемый фитнес-хлебом, относится к полезным. Мука для него смолота из цельного, с оболочкой, зерна. Тогда как мука для обычного хлеба делается из зерна очищенного.
Чем хорош цельнозерновой хлеб? Прежде всего — в нем много клетчатки, которая вбирает в себя лишний, потребляемый с пищей, жир и выводит его из организма. Вовторых, в цельнозерновом хлебе много витаминов группы В. В-третьих, он дольше, чем белый хлеб, усваивается и надолго дает ощущение сытости. Такой хлеб, в отличие от белого, не вызывает быстрого повышения уровня глюкозы в крови и не приводит к образованию жира.
Дополнительный плюс цельнозернового хлеба в том, что в него часто добавляют разные полезные ингредиенты. Например, семена подсолнечника или льна, сухофрукты и так далее. И все-таки при покупке этого продукта я советую внимательно читать этикетку. По закону производитель обязан указывать на этикетке первым тот ингредиент, которого в продукте больше всего. В нашем случае на первом месте должна стоять цельнозерновая мука. Если это не она, значит, производитель, написав «цельнозерновой хлеб», вас обманывает. Второй важный момент: следите, чтобы в составе не было всевозможной «химии». Например, глюкозного сиропа, фруктозного сиропа, разрыхлителя и тому подобного. Увидели их — откажитесь от покупки.
Ну и, наконец, третье: даже хорошего хлеба нельзя есть много. Все-таки это довольно калорийный продукт. Поэтому три-четыре кусочка в день вполне достаточно. Лучше, если вы сделаете бутерброд. Скажем, с куриной грудкой и листком салата. Вот это блюдо уже вполне близко и к здоровому питанию, и к фитнесу.
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