Тушенка подвела: птица вместо говядины, а вместо белка — крахмал

Общество защиты потребителей «Росконтроль» проверило тушеную говядину пяти популярных брендов.

Эксперты решили исследовать тушенку марок «Главпродукт», «Елинский», «ОВА», «Гродфуд», «Золотой резерв/ Барс». Все они, кроме «Гродфуд», маркированы как высший сорт. «Гродфуд» единственный выработан по ТУ, в то время как остальные образцы сделаны по ГОСТу. Но до высокого стандарта не дотягивает ни один образец.

— «Главпродукт» не соответствует заявленному ГОСТу, а также информации на этикетке по содержанию жира, — рассказывает главный эксперт «Росконтроля» Ирина Аркатова. — Фактически в этой тушенке содержалось 27 процентов жира, а на этикетке заявлено 17 — это максимально возможное значение для соответствия стандарту. Тушеная говядина «Елинский» и «ОВА» не соответствовали стандарту по содержанию белка, которого оказалось значительно меньше обязательных 15 процентов.

Но и это еще не все. Как оказалось, в два образца не доложили мяса. По ГОСТу массовая доля мяса и жира в консервах высшего сорта должна составлять не менее 58 процентов.

В «Главпродукте» же их 57, что соответствует лишь первому сорту. А в консервах «ОВА» мяса и жира вовсе оказалось 43 процента — меньше половины упаковки. Информации, данной производителями на этикетке, эти данные тоже не соответствуют.

Гистологический анализ и вовсе поразил: все образцы не соответствуют заявленному составу.

— В консервах «Елинский», «Гродфуд», «Золотой резерв/ Барс» обнаружены признаки присутствия мяса птицы, — рассказывает Ирина Аркатова. — Очевидно, что курятина дешевле говядины. Весьма вероятно, что производитель сознательно пошел на обман покупателей ради экономии. К тому же отсутствие этого ингредиента в маркировке — нарушение.

В «Гродфуд» обнаружили к тому же ДНК свиньи. В тушеной говядине «Главпродукт», «Елинский», «ОВА» фактически содержался крахмал, о котором не говорится ни слова на этикетке, что не удивительно, ведь использование всех этих «лишних» ингредиентов противоречит стандарту ГОСТ 32125–2013, который указали производители.

Недостатки проявились во вкусе. В «Главпродукте» и «Гродфуде» аромат пряностей и лаврового листа не выражен, зато они не имеют посторонних запаха и привкуса. В «ОВА» аромат пряностей также почти не заметен, к тому же эта тушенка отличается горьковатым привкусом пригоревшего мяса. У «Елинской» и запах, и вкус — не свойственные тушеному мясу говядины, отмечен посторонний запах и привкус. Это признаки явной недоброкачественности.

— Консистенция тоже подкачала: почти во всех представленных образцах, кроме «Гродфуд», мясо несочное и переваренное, — пояснила эксперт. — Учтите это перед походом в магазин.