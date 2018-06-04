Ещё
Влияют на гормоны! 10 продуктов, которые делают мужчин женственными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Влияют на гормоны! 10 продуктов, которые делают мужчин женственными 

МедикФорум 48 минут назад
Фото: МедикФорум
По мнению научных экспертов, употребление таких продуктов активизирует выработку «женских» гормонов в организмах мужчин. Огромное влияние на такие изменения оказывают пестициды, утверждают они. Ученые рассказали о продуктах, употребление которых феминизирует мужчин, сообщили «OaNews». На фоне возникающего гормонального дисбаланса может меняться голос и характер роста волос на теле, появляются жировые отложения, характерные для женской фигуры — на бедрах, ягодицах, может увеличиваться грудь, возникают трудности с либидо. Все это может стать следствием употребления «неправильных» продуктов. Как ни странно, первыми в списке таких продуктов эксперты назвали морепродукты и рыбу (креветки, угорь, тилапия, фермерский лосось). Главная опасность, связанная с их употреблением, — в таких продуктах слишком много химикатов, проникающих из загрязненных вод или попадающих из корма, который дают молоди для ускоренного роста. Далее — консервы, которые может содержать в себе бисфенол А, проникающий из материалов тары. Также небезопасны ягоды и фрукты: клубника, яблоки, черешня, вишня, персики. Специалисты отмечают, что в них часто повышено содержание пестицидов. Колбасные изделия и сыры в упаковке из поливинилхлорида — думаете, это не отражается на здоровье? Этот химикат проникает в продукты и может приводить к гормональным сбоям, отмечают эксперты. Соевые продукты попали в список опасных из-за обилия фитоэстрогенов. Пиво следуют за ними по той же причине: попадая в мужской организм в большом количестве, фитоэстрогены начинают в нем «гормональную ломку», из-за которой активизируется жироотложение. Свекла, как выяснилось, также поддерживает уровень эстрогена в организме избыточно высоким. Затем — коровье молоко, которое само по себе может оказаться источником гормонов. Льняное семя хоть и относится к полезнейшим продуктам питания, отличается высоким содержанием лигнанов, являющихся природными гормонами. Наконец, цельнозерновой хлеб. Увлекаться его употреблением, несмотря на полезность, мужчинам также не стоит — в этом продукте фитоэстрогенов больше, чем в сое. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые открыли в обычном репчатом луке способность омолаживать мозг.
МедикФорум: последние новости
10 продуктов, от которых нужно отказаться после 30 5 самых полезных круп по мнению врачей Исследователи доказали бесполезность витаминных добавок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»117
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»37
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой23
Новые фото дочки Газманова произвели фурор12
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение