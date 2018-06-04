Влияют на гормоны! 10 продуктов, которые делают мужчин женственными

По мнению научных экспертов, употребление таких продуктов активизирует выработку «женских» гормонов в организмах мужчин. Огромное влияние на такие изменения оказывают пестициды, утверждают они. Ученые рассказали о продуктах, употребление которых феминизирует мужчин, сообщили «OaNews». На фоне возникающего гормонального дисбаланса может меняться голос и характер роста волос на теле, появляются жировые отложения, характерные для женской фигуры — на бедрах, ягодицах, может увеличиваться грудь, возникают трудности с либидо. Все это может стать следствием употребления «неправильных» продуктов. Как ни странно, первыми в списке таких продуктов эксперты назвали морепродукты и рыбу (креветки, угорь, тилапия, фермерский лосось). Главная опасность, связанная с их употреблением, — в таких продуктах слишком много химикатов, проникающих из загрязненных вод или попадающих из корма, который дают молоди для ускоренного роста. Далее — консервы, которые может содержать в себе бисфенол А, проникающий из материалов тары. Также небезопасны ягоды и фрукты: клубника, яблоки, черешня, вишня, персики. Специалисты отмечают, что в них часто повышено содержание пестицидов. Колбасные изделия и сыры в упаковке из поливинилхлорида — думаете, это не отражается на здоровье? Этот химикат проникает в продукты и может приводить к гормональным сбоям, отмечают эксперты. Соевые продукты попали в список опасных из-за обилия фитоэстрогенов. Пиво следуют за ними по той же причине: попадая в мужской организм в большом количестве, фитоэстрогены начинают в нем «гормональную ломку», из-за которой активизируется жироотложение. Свекла, как выяснилось, также поддерживает уровень эстрогена в организме избыточно высоким. Затем — коровье молоко, которое само по себе может оказаться источником гормонов. Льняное семя хоть и относится к полезнейшим продуктам питания, отличается высоким содержанием лигнанов, являющихся природными гормонами. Наконец, цельнозерновой хлеб. Увлекаться его употреблением, несмотря на полезность, мужчинам также не стоит — в этом продукте фитоэстрогенов больше, чем в сое. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые открыли в обычном репчатом луке способность омолаживать мозг.