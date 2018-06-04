Ещё
Диетолог: Колбаса и сосиски увеличивают риск онкозаболеваний
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетолог: Колбаса и сосиски увеличивают риск онкозаболеваний 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Врач-диетолог рассказала НСН об отрицательном влиянии на здоровье употребления колбасы и сосисок.
Любимым продуктом россиян оказалось мясо. Об этом говорят результаты исследований компании GfK. При этом объёмы потребления этого продукта в последние годы падают. Сейчас на мясо у граждан России приходится 14% расходов от общей корзины потребления, из них 26% россияне тратят на покупку колбас и сосисок.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН предостерегла мясоедов от чрезмерного увлечения этими продуктами, и рассказала, какие риски повышает их употребление.
«Любителям сосисок не просто грозит лишний вес, а увеличивается риск онкологических заболеваний, рака кишечника, и это доказано ВОЗ. Если человек регулярно употребляет колбасы и сосиски, он потребляет избыточное количество натрия. И, кстати, людям с повышенным артериальным давлением это тоже очень вредно. Вообще эти продукты не относятся к здоровой пище», — заметила Ионова.
Диетолог: Худеть с затычками в носу опасно для здоровья
По её словам, только комплексный рацион способствует поддержанию здоровья. И белковые продукты в нём должны быть представлены натуральным мясом, а не колбасными изделиями.
«Здоровое питание — это обязательное наличие в ежедневном рационе овощей, фруктов, крахмалистых продуктов — круп, картофеля, макарон. Обязательно в небольшом количестве животных либо растительных белков. К ним относятся мясные продукты, птица, рыба, но никак не колбаса и сосиски. И последняя группа — это источники растительных масел: либо орехи и семечки, либо сами растительные масла. Нет одного продукта, который является полезным, есть комплекс. Должно быть сбалансированное питание», — заключила собеседница НСН.
Психолог: Еда в одиночестве раскрепощает и делает счастливее
Между тем, исследователи отмечают, что на фоне снижения спроса на варёные колбасы и сосиски, которые являются самым популярным продуктом у россиян, вырос спрос на сырокопчёные колбасы. Больше всего упало потребление шпика и сала, на 22%. Эксперты связывают это с популяризацией ЗОЖ и развитием сервисов по доставке готовой еды.
Национальная Служба Новостей: последние новости
СМИ: Coca-Cola начала выпуск алкогольных напитков Востоковед: Катар проигнорирует угрозы СА и купит российские С-400 Меланья Трамп прокомментировала свое исчезновение
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда Playboy показала, какой была до операций1
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»131
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой25
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»41
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение