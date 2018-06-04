Диетолог: Колбаса и сосиски увеличивают риск онкозаболеваний

Врач-диетолог рассказала НСН об отрицательном влиянии на здоровье употребления колбасы и сосисок.

Любимым продуктом россиян оказалось мясо. Об этом говорят результаты исследований компании GfK. При этом объёмы потребления этого продукта в последние годы падают. Сейчас на мясо у граждан России приходится 14% расходов от общей корзины потребления, из них 26% россияне тратят на покупку колбас и сосисок.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН предостерегла мясоедов от чрезмерного увлечения этими продуктами, и рассказала, какие риски повышает их употребление.

«Любителям сосисок не просто грозит лишний вес, а увеличивается риск онкологических заболеваний, рака кишечника, и это доказано ВОЗ . Если человек регулярно употребляет колбасы и сосиски, он потребляет избыточное количество натрия. И, кстати, людям с повышенным артериальным давлением это тоже очень вредно. Вообще эти продукты не относятся к здоровой пище», — заметила Ионова.

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По её словам, только комплексный рацион способствует поддержанию здоровья. И белковые продукты в нём должны быть представлены натуральным мясом, а не колбасными изделиями.

«Здоровое питание — это обязательное наличие в ежедневном рационе овощей, фруктов, крахмалистых продуктов — круп, картофеля, макарон. Обязательно в небольшом количестве животных либо растительных белков. К ним относятся мясные продукты, птица, рыба, но никак не колбаса и сосиски. И последняя группа — это источники растительных масел: либо орехи и семечки, либо сами растительные масла. Нет одного продукта, который является полезным, есть комплекс. Должно быть сбалансированное питание», — заключила собеседница НСН.

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Между тем, исследователи отмечают, что на фоне снижения спроса на варёные колбасы и сосиски, которые являются самым популярным продуктом у россиян, вырос спрос на сырокопчёные колбасы. Больше всего упало потребление шпика и сала, на 22%. Эксперты связывают это с популяризацией ЗОЖ и развитием сервисов по доставке готовой еды.