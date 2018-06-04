Cоветует эксперт: 10 правил питания в жару от диетолога

Врач-диетолог Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) рассказала, почему в жару следует отказаться от кофе и «тяжелого» белка.

Правило №1: пить много воды

В жару мы теряем много жидкости, которую нужно восполнять. Обезвоживание может привести к тяжелым последствиям — мозг страдает в первую очередь. Всегда носите с собой бутылку воды. Можно добавить в нее дольку лимона или веточку мяты. Кроме того, вода на некоторое время устраняет чувство голода, что особенно важно для тех, кто хочет похудеть.

Правило №2: откажитесь от кофе

Кофе может стать причиной обезвоживания. Если не можете совсем отказаться от этого напитка, выпивайте 2 стакана воды после каждой чашки, чтобы восполнить запас жидкости.

Правило №3: сведите к минимуму употребление алкоголя

Алкоголь и ЗОЖ вообще сложно совместимые понятия. Думаю, не стоит рассказывать о его пагубном влиянии на печень и организм. Алкоголь обезвоживает сильнее, чем кофе и другие напитки.

Правило №4: не употребляйте «тяжелый» белок

Сделайте ставку на легкоусвояемый белок, который содержится в рыбе и морепродуктах. Сведите к минимуму потребление мяса — в жару это слишком большая нагрузка на организм. Кроме того, рыба помогает лучше удерживать влагу в коже.

Правило №5: ешьте больше ягод

Ягоды содержат флавоноиды, защищающие кожу от фотостарения. Не говоря уже о том, что это кладезь витаминов, микро— и макроэлементов. Разнообразьте свой рацион сезонными овощами, фруктами и ягодами.

Правило №6: включите в рацион говяжью печень, гречку и шпинат

Эти продукты содержать медь, которая принимает участие в синтезе меланина. Их регулярное употребление поможет добиться красивого ровного загара и защитить кожу от ожогов.

Правило №7: практикуйте разгрузочные дни Когда на улице очень жарко, устраивайте себе разгрузочные дни. Это не значит, что нужно полностью отказаться от еды — без экстрима. Пейте больше воды, ешьте овощи в любом виде: сырые, печеные, на гриле.

Правило №8: ищите свежие продукты

Этот пункт может показаться немного странным. Но при высоких температурах продукты очень быстро портятся даже в холодильниках. Никогда не покупайте овощи и фрукты, которые реализуются вдоль дорог — они собрали всю пыль, грязь и вредные выхлопы от автомобилей.

Правило №9: слушайте свой организм

Лето — лучшее время, чтобы сбросить вес. Замечали, что в жару гораздо меньше хочется жирного, жареного, соленого и сладкого? Прислушайтесь к своему телу и воспользуйтесь возможностью стать краше и стройнее.

Правило №10: чаще мойте руки

Летом патогенные организмы размножаются с бешеной скоростью. Всегда носите с собой дезинфицирующие лосьоны и влажные салфетки. Обязательно используйте мыло после посещения туалета — по статистике это делают лишь 15% людей.