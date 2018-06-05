Кулинарное путешествие: 3 самых ярких блюда мексиканской кухни

В Азии основной продукт питания — рис, а в Мексике таким доминирующим продуктом стал маис. Проще говоря, обычная кукуруза, та самая, которую в 1959 году привез из-за океана Никита Хрущев. Для мексиканцев кукуруза — настоящая царица поле»: хлеб, первые и вторые блюда и напитки, молоко, масло.

Да, маис — основной продукт мексиканской кухни, затем идут батат (картошка), помидоры, фасоль и другие бобовые, сыр, кактусы, авокадо и, конечно, острый перец чили, соус сальса, на основе которого мексиканцы готовят самые разные блюда. Из мяса местные повара предпочитают домашнюю птицу и свинину.

Запеченные баклажаны

Вам понадобится:

баклажан — 1 шт.

соль — по вкусу

соус гуакамоле — 50 мл соус васаби — 15 мл соус пико-де-гайо — 50 г микс-салат — 20 г орехи кедровые (обжаренные) — 5 г семена тыквы — 5 г лук жареный сушеный — 12 г масло оливковое — 3 мл Для гуакамоле:

авокадо — 1 шт.

лайм — 1/2 шт.

кинза — 10 г соль — по вкусу

Для соуса васаби:

майонез — 50 г сгущенное молоко — 15 мл лаймовый фреш — 0,5 ч. ложки

порошок васаби — 1-2 ч. ложки

соль — по вкусу

Приготовление:

У баклажана удалить плодоножку. Разрезать плод вдоль на равные части и замочить в холодной подсоленной воде на 30 минут. Выложить баклажан вниз кожурой на противень с кулинарным пергаментом и запекать 15-20 минут при 180 ℃. Приготовить гуакамоле. Авокадо разрезать пополам вдоль. Удалить косточку. Чайной ложкой извлечь из авокадо мякоть и тщательно размять ее вилкой. Мелко порубить ножом кинзу. Выдавить сок из лайма, процедить и добавить к авокадо и зелени. Процедите его и перелейте в миску, где находятся мякоть авокадо и зелень. Посолить, перемешать.

Кесадилья с курицей

Вам понадобится:

тортилья (d=12 см) — 1 шт.

куриное филе — 115 г растительное масло — 10 мл сыр чеддер — 13 г сыр сулугуни — 13 г сыр моцарелла — 13 г копченый перец чипотле — по вкусу

майонез — 15 мл мексиканская сальса — 40 г соус гуакамоле — 40 г сметана — 40 мл соль — по вкусу

чили порошок — по вкусу

Для гуакамоле:

авокадо — 1 шт.

лайм — 1/2 шт.

кинза — 10 г соль — по вкусу

Для сальсы:

помидор — 1 шт.

белый репчатый лук — 1 шт.

лайм — ½ шт.

чили свежий жгучий — по вкусу

чеснок — 2 зубчика

соль — по вкусу

смесь молотых перцев — по вкусу

оливковое масло — 1-2 ст. ложек

Приготовление:

Приготовить мексиканскую сальсу. Нарезать помидор мелким кубиком. Мелко нарезать лук. Чеснок раздавить основанием ножа и измельчить. Мелко нарезать чили, убрав семечки (чтобы сделать поострее, семечки можно оставить). Добавить соль, перец, выжать лаймовый сок. Перемешать, добавить оливковое масло. Поставить в холодильник на 1,5-2 часа. Натереть курицу чили и солью и оставить мариноваться на 10-15 минут. Приготовить гуакамоле. Авокадо разрезать пополам вдоль. Удалить косточку. Чайной ложкой извлечь из авокадо мякоть и тщательно размять ее вилкой. Мелко порубить ножом кинзу. Выдавить сок из лайма, процедить и добавить к авокадо и зелени. Процедить его и перелить в миску, где находятся мякоть авокадо и зелень. Посолить, перемешать. Обжарить куриное филе на растительном масле. Все три сыра натереть на крупной терке и смешать. Жареную курицу нарезать на кусочки. Смешать чипотле с майонезом до подходящего по остроте вкуса. Тортилью смазать чипотле с майонезом, затем гуакамоле. На 1/2 тортильи выложить курицу, сверху выложить сальсу, посыпать смесью сыров. Лепешку закрыть пополам и обжарить с двух сторон на гриле, пока не расплавится сыр. Готовую кесадилью разрезать пополам. Подавать со сметаной.

Тако с конгрио

Вам понадобится:

тортилья (d=12 см) — 1 шт.

петрушка (листья) — 1 г кинза (листья) — 1 г чеснок — 1 г лук-шалот — 12 г лаймовый фреш — 6 мл сахарный сироп (вода и сахар 1:1) — 6 мл масло растительное — 20 мл филе конгрио на коже — 70 г смесь специй для тунца (розмарин, молотый перец, тимьян, тмин) — 1 г мука пшеничная — 5 г авокадо — 25 г салат айсберг — 10 г перец чили красный — 2 г соус «Хрен» — 5 г кинза свежая (со стеблями) — 1 г Приготовление:

Приготовить заправку для салата. Петрушку, кинзу и чеснок мелко порубить. Лук-шалот порубить на сегменты со стороной 0,2 см. Влить лаймовый фреш и сахарный сироп, добавить растительное масло (12 мл). Перемешать. Авокадо нарезать соломкой длиной 4-6 см, толщиной 0,6 см. Салат айсберг разрезать поперек полосками шириной 0,5 см. Перец чили нарезать тонкой соломкой длиной 1,5-2 см, толщиной 0,2 см. Лепешку обжарить на электрическом гриле или сковороде-гриль до образования золотистых полос. В миске соединить авокадо, салат айсберг, перец чили и заправку для салата. Аккуратно перемешать. Филе конгрио на коже посыпать смесью специй для тунца и обвалять со всех сторон в муке. Обжарить рыбу в сковороде на разогретом растительном масле до готовности и образования равномерного золотистого колера. Наполнить обжаренную лепешку салатной смесью, поверх выложить обжаренное филе конгрио и полить соусом «Хрен». Украсить тако кинзой.

Фото: архив ресторана, Shutterstock