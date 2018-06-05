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Чили кон тыква
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Чили кон тыква 

Passion.ru 12 минут назад
Фото: Passion.ru
По мексиканским мотивам бренд-шеф ресторана Funny Cabany Дмитрий Шуршаков приготовил вам кое-что особенное: пробуйте и готовьте сами, если любите остренькое.
Вам понадобится:
(на 4 порции)
Морковь — 100 гр  Лук репчатый — 100 гр  Стебли сельдерея — 100 гр  Чеснок — 50 гр  Масло растительное — 100 гр  Чечевица — 500 гр  Фасоль — 200 гр  Тыква запеченная — 280 гр  Лук красный — 8 гр  Масло сливочное с зеленью — 10 гр  Аджика сухая — 20 гр  Паприка копченая — 20 гр  Чипсы картофельные — 40 гр  Соль — по вкусу
Зелень — по вкусу
Приготовление:
Морковь, репчатый лук, сельдерей, чеснок нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. В обжаренные овощи добавить предварительно отваренные фасоль и чечевицу, аджику и копченую паприку, соль по вкусу. Затем воды до верхнего уровня и уварить, доведя до нужного вам вкуса. Разложить чили по тарелкам, украсив запеченной тыквой, зеленью, кольцами красного лука и зеленым маслом. Подавать с картофельными чипсами.
Фото: архиы ресторана
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