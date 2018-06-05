Чили кон тыква 

По мексиканским мотивам бренд-шеф ресторана Funny Cabany Дмитрий Шуршаков приготовил вам кое-что особенное: пробуйте и готовьте сами, если любите остренькое.
Вам понадобится:
(на 4 порции)
Морковь — 100 гр Лук репчатый — 100 гр Стебли сельдерея — 100 гр Чеснок — 50 гр Масло растительное — 100 гр Чечевица — 500 гр Фасоль — 200 гр Тыква запеченная — 280 гр Лук красный — 8 гр Масло сливочное с зеленью — 10 гр Аджика сухая — 20 гр Паприка копченая — 20 гр Чипсы картофельные — 40 гр Соль — по вкусу
Зелень — по вкусу
Приготовление:
Морковь, репчатый лук, сельдерей, чеснок нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. В обжаренные овощи добавить предварительно отваренные фасоль и чечевицу, аджику и копченую паприку, соль по вкусу. Затем воды до верхнего уровня и уварить, доведя до нужного вам вкуса. Разложить чили по тарелкам, украсив запеченной тыквой, зеленью, кольцами красного лука и зеленым маслом. Подавать с картофельными чипсами.
Фото: архиы ресторана