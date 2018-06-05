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Никаких костей! Привычные для нас продукты, которые могут навредить питомцу
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Никаких костей! Привычные для нас продукты, которые могут навредить питомцу 

Anews 12 минут назад
Фото: Anews
Каждый хозяин балует своих питомцев лакомствами с человеческого стола, а некоторые кормят домашних животных только такой едой. Как оказалось, некоторые ингредиенты безобидной и даже полезной для человека пищи могут серьезно навредить здоровью четырехлапых.
Изюм и виноград
Эти продукты представляют для домашних питомцев смертельную угрозу из-за своего негативного влияния на почки. Если у любимцев уже имеются проблемы со здоровьем, даже незначительная порция винограда способна повлечь за собой почечную недостаточность. У здоровых особей могут проявиться такие симптомы, как отравление, диарея, вялость, а также отсутствие аппетита. Лук и чеснок
Данные продукты имеют в составе вещество, отвечающее за разрушение красных кровяных клеток. Именно оно может служить причиной развития анемии у котов и собак, симптомами чего становятся тошнота, рвота и диарея, а также животное будет казаться вялым и него проявится учащенное сердцебиение. Данное состояние может присутствовать у питомца по несколько дней. Шоколад и кофе
У кошек и собак небольшое количество данных продуктов может вызвать рвоту, а темный шоколад является опаснее из-за более высокого содержания в нем опасных веществ. Кофеин в свою очередь провоцирует учащенное мочеиспускание, аритмию, обезвоживание и повышенное кровяное давление. Яблоки
Собаки крайне чувствительны к красным яблокам, которые вызывают у них зуд и жжение, однако опасна не мякоть этих фруктов, а косточки. Цианид содержат также косточки яблок, вишен и абрикосов, употребление которых приводит к ряду неприятных симптомов у питомцев, в том числе к обезвоживанию. Трубчатые кости
Данный продукт не токсичен для животных, однако после разгрызания велика вероятность повреждения пищевода мелкими осколками. Последние, между тем, способны застрять в горле. Острые края костей царапают желудок, повреждая также кишечник и гортань, что чревато перитонитом. Помидоры
Почти все представители семейства пасленовых содержат в себе токсичный соланин, который способен предоставлять опасность не только для человека, но также и для домашних животных. В частности, для питомцев угроза таится в созревших плодах и ботве. Здоровая собака, получающая достаточно питания, может съесть один помидор в неделю без последствий для здоровья. Яйца
Употребление сырых яиц чревато инфицированием сальмонеллезом, который опасен для животных в той же мере, что и для человека. Яичные желтки в составе имеют авидин, который в состоянии спровоцировать прекращение всасывания организмом группы В.]]>
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