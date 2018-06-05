Популярные продукты, которые гарантированно отправят вас в больницу

Продукты питания оказывают сильное влияние на здоровье человека, поэтому к их выбору стоит подходить с полной ответственностью. Нижеперечисленные лакомства стоит навсегда вычеркнуть из своего рациона, поскольку они могут стать причиной множества болезней.

Каша

Миллионы ежедневно завтракают кашей быстрого приготовления из пакетиков, а некоторые заменяют ею полноценный обед или ужин. Данный продукт менее опасен, если в нем нет дополнительных вкусов, которые производятся исключительно синтетическим путем. Данные добавки существенно замедляют метаболизм, поэтому регулярное употребление таких каш грозит набором лишнего веса.

Селедка

Селедка в пластиковой упаковке без масла является опасной, поскольку остается свежей подозрительно долго. Производитель может продлевать срок годности этого продукта с помощью консервантов, например, уротропина, который запрещен в ряде государств из-за канцерогенных свойств. Менее опасной является селедка в масле, которое обеспечивает ограниченный срок хранения этой рыбы. Глутамат натрия

Эта популярная пищевая добавка, которая также именуется как Е-621 стимулирует аппетит человека, из-за чего он может съесть гораздо больше нормы. Глутамат натрия делает все продукты вкуснее, а его избыток в рационе грозит головными болями, повышенным потоотделением, и снижением зрения.

Масло

Настоящее сливочное масло весьма редко имеет жирность менее 82,5%, а облегченные варианты данного продукта производят с применением транс-жиров. Эти вещества могут иметь меньше калорий, но не усваиваются организмом в полной мере, оседая на стенках сосудов, что впоследствии чревато инфарктом или инсультом. Заменитель сахара

Многие девушки стараются отказываться от сахара, чтобы похудеть, отдавая предпочтение разнообразным сахарозаменителям. Однако продукты с данным веществом лишь увеличивают чувство голода, а реакцией организма также станет плохая реакция на углеводы и накопление их в виде жировых отложений.

Кукурузные палочки

Даже взрослые любят кукурузные палочки, однако этот продукт содержит подсластитель под названием цикламат натрия. Он давно запрещен в США и ряде других стран, поскольку негативно влияет на работу почек, повышает отечность и даже может стать причиной возникновения рака мочевого пузыря.

Малосольная икра

Долгое время икра может храниться только в условиях полного засола или заморозки. Малосольная икра имеет длительный период хранения только благодаря имеющейся в составе лимонной кислоте или консерванту уротропину.]]>