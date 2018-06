15 мелочей, которые заставляют вас полнеть

СодержаниеПривычка 1: Ложиться спать, когда глаза уже закрываютсяПривычка 2: Пропускать главный прием пищиПривычка 3: Пить сладкую газировкуПривычка 4: Смотреть телевизор часамиПривычка 5: Обедать в ресторане или заведении фастфудаПривычка 6: Путать голод с жаждойПривычка 7: Готовить по рецептам из кулинарных шоуПривычка 8: Дополнять кофе аппетитными добавкамиПривычка 9: Покупать обезжиренные продуктыПривычка 10: Постоянно досаливать пищуПривычка 11: Выбирать хлебобулочные изделия из муки высшего сортаПривычка 12: Большую часть времени проводить в креслеПривычка 13: Планировать меню по настроениюПривычка 14: Отмечать каждые выходныеПривычка 15: Заказывать еду последним

Иногда, чтобы расстаться с лишними килограммами, достаточно распрощаться с маленькими ежедневными привычками, которые мы считаем безобидными мелочами. Исследователи выяснили, что они влияют на размер талии гораздо больше, чем мы можем себе представить!

Привычка 1: Ложиться спать, когда глаза уже закрываются

В сутках только 24 часа, а планов на день — несметное количество. Когда большую часть времени занимает работа, не удивительно, что отправляться в постель долго не хочется. Стоит почитать книгу, посмотреть сериал или посидеть с друзьями в кафе — и вот на часах уже полвторого, а завтра рано вставать.

Научный факт!

Исследователи Wake Forest University доказали, что люди, которые спят 5 часов и меньше, в конечном итоге набирают в 2,5 раза больше веса. Но если вы считаете, что дольше спать полезно для фигуры, вы заблуждаетесь! Когда человек регулярно спит больше рекомендованных сомнологами 7-8 часов, он набирает вес почти так же стремительно, как и те, кто недосыпают.

Привычка 2: Пропускать главный прием пищи

Сколько раз в сутки нужно есть, чтобы похудеть? Диетологи предлагают оптимальный режим: 3 главных приемов пищи и 2 дополнительных — перекуса. Если же вы регулярно пропускаете завтрак, обед или ужин, о красивой подтянутой фигуре остается только мечтать!

Научный факт!

В издании American Journal of Epidemiology были опубликованы результаты исследования, согласно которым, люди, стабильно пропускающие основной прием пищи, в 4,5 раза чаще страдают ожирением.

Привычка 3: Пить сладкую газировку

Налегая на сладкую газировку, жажду не утолить, а вот прибавить в талии можно запросто! Большинство газированных напитков содержат, помимо жидкости, огромные дозы сахара либо его заменителей, консерванты и усилители вкуса. При этом не обладают и частью полезных свойств обычной воды.

Научный факт!

Участники эксперимента, которые пили 2 порции и больше сладкой газировки в день в течение 10 лет, в 5 раз быстрее увеличили свой вес, чем участники, которые этого не делали, — подсчитали ученые. Такие данные были опубликованы в издании Diabetes Pro.

Привычка 4: Смотреть телевизор часами

Время, проведенное у телевизора, в отличие от тренировки в спортзале, не сделает талию тоньше. А напротив — будет способствовать набору лишнего веса. И дело здесь не только в пассивном досуге, но и внеплановых перекусах «под фильм».

Научный факт!

Исследование The University of Vermont показало: полные люди, которые смогли сократить время просмотра телевизора в два раза, стали получать вместе с едой на 119 ккал в сутки меньше. С точки зрения похудения такая «экономия» калоража — очень похвальна!

Привычка 5: Обедать в ресторане или заведении фастфуда

Работающему человеку часто приходится обедать вне дома. Возникает искушение сходить «подзаправиться» в ближайшее кафе, ресторан или заведение фастфуда. Но если так поступать ежедневно, это отразится на талии — даже если вы выбираете диетическую пищу. В еде из общепита, обильно приправленной всевозможными добавками и сдобренной соусами, как правило, много сахара, соли и калорий.

Научный факт!

Эксперименты ученых, опубликованные в издании Journal of the American Academy, показали, что еда из ресторана столь же калорийна, как и фастфуд. 92% порционной еды, приобретенной в крупных торговых сетях, содержали в среднем 1200 ккал, что примерно равно 60% суточной нормы калорий для взрослого человека!

Привычка 6: Путать голод с жаждой

Если в животе урчит, значит, пора обедать? А вот и нет! Такие симптомы могут говорить о жажде. Если вы часто чувствуете голод, хотя питаетесь сбалансированно и рационально, попробуйте пить больше чая. «В нем практически нет калорий, — рассказывает автор книг о похудении Келли Чой, — чай заправит организм дополнительной влагой, позволит дольше чувствовать себя сытым, и успокоит тягу к перекусам».

Научный факт!

Исследования, опубликованные в Physiology & Behavior, показали, что 60% людей путают голод с жаждой.

Привычка 7: Готовить по рецептам из кулинарных шоу «Рецепты блюд, которые предлагают приготовить шеф-повары и ведущие кулинарных программ, содержат больше жира и белка, а также калорий, чем рекомендовано экспертами», — рассказывает диетолог Мэри Хартли. Разумеется, это не может не отразиться на массе тела человека.

Научный факт!

Ученые из Cornell University пришли к выводу, что просмотр кулинарных передач, а затем приготовление домашних блюд по рекомендуемым рецептам связаны с повышением индексом массы тела (ИМТ) человека! То есть другими словами, такой досуг способствует набору лишних килограмм.

Привычка 8: Дополнять кофе аппетитными добавками

Если вкус вашего кофе напоминает мороженое или изысканный коктейль, значит, вы приготовили его неправильно. Обилие сахара, сливок, молока и других добавок может свести на нет ваши усилия по похудению. Ведь где одна чашка кофе, там и две!

Научный факт!

Исследование 2017-го года, опубликованные в издании Public Health, показали, что 70% почитателей кофе пьют свой любимый напиток с калорийными добавками. Это приводит к набору дополнительных 70 калорий каждый день!

Привычка 9: Покупать обезжиренные продукты

Человек, который стремится похудеть, обычно выбирает самые комфортные пути. Потому идея есть столько же, а получать меньше калорий, кажется настолько заманчивой. Но производители молочной продукции с надписью на этикетке «0% жиров», выпускают продукты, в которых полезные жиры заменены углеводами. Последние вызывают быстрый скачок глюкозы в крови, усвоение, и столь же стремительное возвращение чувства голода. А там и до переедания недалеко!

Научный факт!

Порция обезжиренного йогурта может быть даже калорийнее жирного аналога — показывает практика. При этом нет никакой связи между содержанием насыщенных жиров в молочных продуктах и увеличением риска болезней сердечно-сосудистой системы — инфарктов и инсультов, как считалось раньше, — показали исследования, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition. А другие научные работы показывают, что жирные молочные продукты, напротив, связаны со снижением вероятности заболеваний сердца.

Привычка 10: Постоянно досаливать пищу

Больше соли в рационе — это не только удар по почкам, но и гарантированный набор лишнего веса! Причем, задержка жидкости в организме и возникновение отеков — здесь ни при чем! Вес набирается по другим причинам.

Научный факт!

Исследования, опубликованные в журнале Nutrition, продемонстрировали, что соленая пища снижает природные механизмы, которые помогают человеку понять — сыт он или голоден, из-за чего увеличивается риск переедания. Хотите похудеть — добавляйте в пищу специи, а не соль!

Привычка 11: Выбирать хлебобулочные изделия из муки высшего сорта

Не экономить на булочках и хлебе, выбирая продукты из муки высшего сорта — отбеленной и не содержащей клетчатку, — чревато для фигуры. Такая продукция быстро усваивается, переводя полученные калории не в энергию, а в жир. То ли дело продукция из цельного зерна — она усваивается медленно, надолго насыщает и предупреждает внезапные вспышки аппетита.

Научный факт!

Исследования, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition, показали: люди, которые любят хлеб и другую выпечку из белой муки, имеют большую окружность талии и показатели ИМТ по сравнению с теми, кто выбирает изделия из цельного зерна, содержащие клетчатку.

Привычка 12: Большую часть времени проводить в кресле

Сидячая работа и такой же малоподвижный досуг заставляет нас каждый день сжигать минимум на 100 калорий меньше, чем наши родители еще 50 лет назад, — пришли к выводу зарубежные ученые. В свою очередь, неизрасходованный калораж приводит к набору лишнего веса до 5 килограммов в год!

Научный факт!

Исследования, опубликованные в издании Food Policy, показали, что наравне с сидячим образом жизни, накоплению лишних килограммов способствует активное потребление калорий. Современный человек принимает на 4,3% больше калорий каждый день, чем люди еще 50 лет назад!

Привычка 13: Планировать меню по настроению

У каждого человека бывают тяжелые дни, когда хочется забраться под одеяло и не вылезать оттуда несколько часов. Но разве это повод заедать стрессы? Ведь помимо плохого настроения, человек получит в этом случае срыв диеты и как следствие — прибавку на весах! Если вы все же не можете удержаться от перекуса, держите под рукой наименее калорийные варианты.

Научный факт!

Популярное издание Journal Nutrition Education and Behavior порадовало отличными новостями. Согласно исследованию с участием 1300 человек, обнародованному на страницах журнала, люди, которые составляли списки продуктов перед походом в магазин, имели более низкий ИМТ.

Привычка 14: Отмечать каждые выходные

Употребление алкоголя каждые выходные — не самая полезная привычка, даже если вы отмечаете окончание будней одним бокалом вина. Помимо того, что это может привести к появлению зависимости, столь «невинные шалости» отложатся на талии и бедрах в виде лишних килограммов.

Научный факт!

Исследования, опубликованные в Journal of the Academy of Nutrition, показывают, что распитие спиртных напитков способствует получению лишних 384 калорий в сутки. Все потому, что алкоголь снимает запреты, делая человека беззащитным перед ароматом и предполагаемым вкусом блюд.

Привычка 15: Заказывать еду последним

Как сохранить живот плоским во время отдыха с друзьями в кафе? Специалисты советуют больше отдыхать и меньше налегать на еду. Но это еще не все! Делать заказ обязательно надо среди первых, а не отстающих!

Научный факт!

Исследование, проведенное University of Illinois, показали, что люди в компании, как правило, выбирают аналогичную еду, особенно, если им нужно озвучить свой заказ перед друзьями. Если ваши знакомые не придерживаются диеты, заказ лучше сделать первым, чтобы за компанию не переесть.

Будьте стройными и здоровыми!

Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!