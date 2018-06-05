6 рецептов кофе, ради которого хочется просыпаться

Ароматный свежесваренный кофе способен зарядить бодростью на целый день, согреть в холодную погоду и поднять настроение. Завтрак — и не только он — становится гораздо приятнее и вкуснее, если дополнить его этим напитком.

Но, если вам уже приелись эспрессо и капучино, мы предлагаем 6 рецептов, как приготовить необычный кофе.

Источник: AdMe.ru 1. Кофе «Офламерон» (рецепт 1901 года)

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 ч. л. кофе (горький сорт, мелкий помол);

1 ст. л. полусухого шампанского;

100 мл (полстакана) воды;

щепотка ванили.

Способ приготовления:

Разведите в небольшом количестве воды ваниль. Налейте в турку воды. Чайную ложку окуните в ванильную смесь и этой же ложкой возьмите кофе. Засыпьте кофе в турку и варите на умеренном огне. Как только образуется пенка, добавьте в кофе шампанское. Держите турку на огне до тех пор, пока не появится крепкая пенка, после этого можно считать, что кофе готов. Подавать напиток в маленькой чашке.

2. «Магический кофе»

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 чашка сваренного кофе;

1 ч. л. корицы;

1/2 ч. л. мускатного ореха;

2 ч. л. сгущенного молока;

1 ч. л. какао;

1 ч. л. молотого миндаля.

Способ приготовления:

Сварите кофе, в процессе добавив корицу и мускатный орех. Сгущенное молоко и какао тщательно перемешайте вместе. В чашку налейте полпорции сваренного кофе, вложите туда же получившуюся массу (сгущенное молоко и какао) и перемешайте. Оставшийся кофе долейте в чашку. Посыпьте сверху молотым миндалем и подавайте.

3. Кофе по-восточному с шоколадом

Ингредиенты (на 1 порцию):

20–25 г кофе в зернах;

50 г горького шоколада;

100 г мороженого;

1/2 лимона;

1/4 ч. л. соли;

сахар.

Способ приготовления:

Измельчите шоколад до состояния крошки. Нарежьте лимон кружочками. В турку положите кофе и сахар, разотрите и залейте кипятком. Добавьте соль и доведите до кипения. Влейте чайную ложку воды и распределите кофе по чашкам. Добавьте несколько чайных ложек мороженого. Посыпьте сверху тертым шоколадом и подавайте с лимоном.

4. Кофе «Дон Жуан»

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 чашка сваренного кофе;

1 ст. л. темного рома;

1 ст. л. кофейного ликера;

2 ст. л. сливок;

2 ч. л. тертого шоколада.

Способ приготовления:

Налейте в бокал ром и подожгите. Вращайте бокал с горящей жидкостью в течение нескольких секунд. Влейте ликер, а затем горячий кофе. Осторожно, по ручке чайной ложки, влейте сливки так, чтобы они оставались на поверхности напитка. Посыпьте сверху тертым шоколадом и сразу подавайте.

5. Кофе по-швейцарски со льдом

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 чашка сваренного кофе;

1/3 плитки темного шоколада;

1 ст. л. густых сливок (30%-й жирности или больше);

1/4 ч. л. молотой корицы;

Способ приготовления:

Приготовленный заранее кофе процедите и оставьте остывать. Половину небольшой кастрюли наполните водой и поставьте на огонь. В миске разломите шоколад. Как только вода в кастрюле закипит, поставьте миску с шоколадом сверху. Растопленный на водяной бане шоколад снимите с огня. Смешайте молотую корицу, горячий шоколад и кофе, дайте немного остыть. Взбейте сливки до воздушного состояния. В толстостенный бокал положите пару кусочков льда, налейте кофе с шоколадом, украсьте сверху взбитыми сливками. Сверху посыпьте молотой корицей и подавайте.

6. Шведский кофе

Ингредиенты (на 1 порцию):

60 г молотого кофе;

400 г воды;

1 яичный желток;

4 ч. л. сахара;

сливки.

Способ приготовления:

Сварите кофе, разлейте по чашкам и дайте немного остыть. Добавьте взбитый с сахаром желток и ром. Сливки подавайте отдельно и добавляйте по вкусу.