Девять продуктов, которые повышают работоспособность

Даже если вы встали не с той ноги, эти волшебные продукты помогут вам быстрее соображать, легко решать трудные задачи и справляться даже с самой изматывающей работой.

Калорийные, безумно вкусные и крайне полезные тыквенные семечки помогают «держаться на плаву» сразу благодаря нескольким своим свойствам. Железо способствует повышению концентрации, магний помогает запоминать и обрабатывать информацию, а цинк помогает мозгу быстрее соображать.

Вы можете есть тыквенные семечки на перекус или добавлять в свой овощной салат на ланч, но помните, что в день достаточно будет съедать на более 40 г.

Кофеин — наш главный «допинг», идеальный, чтобы раз и навсегда справиться с сонливостью и почувствовать себя бодрым. Кофеин повышает концентрацию и помогает «прийти в себя» во время тяжелого рабочего дня, на какое-то время блокируя усталость.

Старайтесь не пить больше двух чашек кофе в день: к этому стимулятору легко привыкнуть и перестать получать от него положительный эффект.

Орехи — пожалуй, лучший перекус, когда вы чувствуете, что силы уже на исходе, а работать придется еще много. Это высококалорийный продукт, который обеспечивает энергией, полезными жирными кислотами, витаминами и белком.

Выбирайте орехи без ароматизаторов и соли и помните, что слишком много орехов неблагоприятно повлияет на желудок, а к тому же скажется на фигуре.

Бананы — самая любимая еда марафонцев, а уж они-то знают все о том, как долго оставаться в тонусе. Это самый быстрый (простите за тавтологию) фаст-фуд, позволяющий за счет быстрых углеводов быстро успокоить голод и заняться своими делами.

Бананы — богатый источник калия, необходимого для нормального функционирования нервной системы, а также сердечной мышцы. Благодаря клетчатке бананы легко усваиваются и помогают моментально восстановить силы.

Черника, как и многие другие ягоды, богата антиоксидантами, которые защищают клетки мозга от старения, улучшая память и увеличивая обучаемость.

"Подсев" на чернику, вы улучшите зрение и укрепите свой иммунитет (эта ягода — один из рекордсменов по содержанию витамина С), что, согласитесь, является очень важным для сохранения продуктивности и работоспособности.

Если вы не любите кофе, а оставаться бодрым и работоспособным в разгаре трудового дня все равно хочется, выпейте чашку свежезаваренного зеленого чая.

Зеленый чай богат витаминами и антиоксидантами, и при том, что пьется он очень мягко, этот напиток не хуже кофе способствует повышению мозговой активности и общего тонуса.

Темный шоколад знаменит своими улучшающими настроение свойствами: дофамин ответственен за радость и бодрость, а также повышает способность концентрироваться и запоминать новую информацию.

Будьте аккуратны с порциями: даже несколько долек хорошего темного шоколада повышает уровень сахара в крови.

Авокадо стал для нас чуть ли не синонимом правильного питания. Этот сытный плод способствует нормализации метаболизма и выводит из организма токсины. На этом, однако, его полезные свойства не заканчиваются: авокадо богат полезными жирами, а также фолиевой и альфа-линоленовой кислотами, которые снижают усталость и положительно влияют на состав крови.

Лососевые виды рыб особенно богаты омега-3 жирными кислотами, которые организм использует для построения новых нервных клеток и нейронов, нужных для хорошей памяти и способности к обучению.

Рыба хранит в тонусе не только наш мозг, но и тело: она укрепляет сосуды и кости, помогая держать тело в тонусе. Не бойтесь жирной рыбы, ведь фигуре она точно не навредит. Лучше включайте лососевые стейки в свой рацион хотя бы раз в неделю.