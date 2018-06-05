«Покупают сумасшедшие собачники и кошатники»: екатеринбурженка научилась делать торты для животных

— Однажды я решила приготовить торт своей собаке на день рождения. Я обычно поздравляла ее кучей мяса, а тут решила сделать что-то интересное. Тортик был двухэтажный, украшен розочками, — рассказывает Татьяна Малахова

Люди, у которых нет домашних животных, скорее всего, в этот момент подумали: «Что-о-о, да вы с ума сошли!? Торт? Собаке? На день рождения!?». Но те, для кого питомец — это член семьи, возможно, поймут Татьяну. Отмечать праздники с собаками и кошками — это ещё не самое большое безумие, на которое готовы пойти хозяева некоторых из них. Такая она, любовь.

Сделав торт для своей собаки, Татьяна решила порадовать и чужих псов, а заодно и котов, и начала продавать лакомства клиентам, которые находят её в интернете. Маленький бизнес екатеринбурженки реально маленький — ему всего три месяца. Про окупаемость речи ещё не идёт, заказов немного, но, как оказалось, спрос на такие необычные десерты в Екатеринбурге всё-таки есть.

— У меня самой дома три собаки, — говорит Татьяна. — Кормлю их сухим кормом и дополнительно даю сырое мясо, косточки, творог, чтобы собаки получали витамины. Я всегда экспериментировала и делала лакомство для них, так и придумала тортики.

— А из чего их делаете?

— В основном из говядины, потому что она реже всего вызывает аллергию. Добавляю овощи — морковь, петрушку. Для кошек могу сделать торт на основе рыбы, украсить креветками. Каждый торт обсуждаем с заказчиками, можем добавить или убрать что-то, если их питомец такое не ест. Например, у многих собак аллергия на курицу, или некоторые сидят на диете. Каждый торт индивидуальный. Сверху украшаю рулетиками и розочками из языка, перепелиными яйцами, сырыми субпродуктами: почки, печень, рубец, или свежими ягодами.

— Ягодами? А они такое едят?

— Секрет в том, что я окунаю их в говяжий бульон и они пахнут говядиной. Поэтому собаки их едят, а заодно получают витамины. Ещё есть лакомства, которые можно использовать для дрессировки или в долгой дороге. Они делаются из говяжьего фарша, моркови и семян льна. По виду напоминают сухой корм.

— Делать какие-то надписи вас не просили?

— Пока нет. Очень сложно натуральными продуктами что-то написать. Когда делают человеческие торты, в них добавляют красители, глазурь, а тут без всего этого. В тортах нет даже никаких специй и соли, всё пресное и всё натуральное.

— То есть и людям такое можно?

— В принципе, да — только подсолить и можно съесть. Меня подружки уже в шутку просят сделать им такие торты для парней на день рождения. В принципе, это отличная альтернатива обычным тортам для сладкоежек. Почему нет?

— Как собаки и кошки реагируют?

— Положительно! Интересно, что все по-разному едят торты. Даже мои собаки: самый старший откусывает куски от целого торта, для второй мы режем на порции, ей больше нравится, когда тортик по кусочкам порезан, а третьей вообще в паштет всё перетираем, потому что она уже старенькая, ей так удобнее есть. Кошки более привередливы, они не всё едят.

— Кто заказывает эти торты?

— Я их называю сумасшедшими собачниками и кошатниками, как и я сама. Это люди, которые считают своих питомцев частью семьи, им хочется их порадовать — на день рождения или на другой праздник. Например, 2 июля будет День собаки, и уже много заказов на этот день. В Новый год тоже многие хотят накрыть стол не только для людей, но и для животных. В основном это хозяева породистых собак, но я хочу выйти и на тех, у кого дворняжки, потому что я знаю, что любовь к животным не зависит от породы.

— Сколько это всё стоит?

— Пирожное — 200 рублей за штуку, тортики — от 1300 до 1500 за килограмм.

— Много времени уходит на торт?

— Около 8–10 часов, потому что нужно очень долго варить бульон, чтобы он превратился в желе, которым я потом всё покрываю. В неделю в среднем бывает по одному заказу.

— Доход какой-то этот бизнес уже приносит?

— Прибыли пока не приносит, но окупается. Весь доход на продукты и уходит.

— А чем вы до этого занимались?

— Я очень много лет проработала в общепите — официантом, барменом, менеджером. Поваром не была, но готовить люблю — для друзей, для семьи. Сейчас ушла с работы и занимаюсь только десертами для животных. Близкие меня очень поддерживают и переживают, когда что-то не получается.

Протестировать необычные торты мы попросили нашу редакционную кошку Сяму (не зря же она живёт у нас почти год, мы верили, что когда-то она пригодится для работы!). Специально для Сямы Таня приготовила небольшую пироженку из говядины, украшенную креветками и ягодами.

Сяма с любопытством запрыгнула на стол, как только Татьяна развернула упаковку, и принялась нюхать десерт. Вообще-то креветки она никогда в жизни не видела, а говядину и овощи обычно не ест — питается сухим кормом из обычных зоомагазинов. Откусить от целой пироженки Сяма так и не решилась, а когда лакомство порезали на кусочки, только облизнула один. На камеру есть она застеснялась (эх, Сяма-Сяма, а мы так на тебя надеялись!), но вот потом, когда Татьяна уже ушла, камеру выключили, а пирожное положили ей в миску, всё-таки попробовала его.

А вот собаки уплетают такие торты с куда большим удовольствием.

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