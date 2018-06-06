5 необычных рецептов с редисом 

75 calories
Запечённый редис
В запечённом виде редис становится более сладким и теряет свою остроту. Запечённый редис СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 75 ккал
Ингредиенты
Редис 20 шт. Масло (оливковое) 1 ст. л. Масло (кокосовое) 1 ст. л. Чеснок 1 зубчик Розмарин 1 веточка Тимьян 1 веточка Соль ¾ ч. л.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Разрежьте редис на половинки. Измельчите чеснок.
Выложите редис на противень, добавьте чеснок и травы, полейте всё маслом и хорошо перемешайте.
Запекайте 14—16 минут — до золотистого цвета.
70 calories
Чипсы из редиса
Такие чипсы — отличная альтернатива привычным картофельным. Чипсы из редиса СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 70 ккал
Ингредиенты
Редис 10—15 шт. Масло (оливковое) 1 ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу
Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для запекания или противень маслом.
Тонко нарежьте редис и выложите ломтики в один слой на противне. Смажьте маслом, посолите и поперчите по вкусу.
Запекайте 10 минут, затем переверните чипсы и запекайте ещё 5—10 минут — до золотистой корочки.
35 calories
Ферментированный редис
Ферментированные продукты — ещё один хит здорового питания. В процессе брожения образовываются полезные для пищеварения бактерии. Ферментированный редис СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 35 ккал
Ингредиенты
Редис 2-3 пучка Укроп пучок Вода 3 стакана Соль 2 ч. л.
Тщательно вымойте банки, а затем прокалите в духовке при температуре 160—180 градусов около 10 минут.
В это время разогрейте воду и растворите в ней соль.
Очистите редис и нарежьте его.
Положите на дно банок укроп, а затем выкладывайте нарезанный редис. Залейте всё рассолом.
Теперь важно создать пресс: для этого можно использовать банку меньшего размера. Спрессуйте ею редис и оставьте так на 3—5 дней при комнатной температуре.
Поставьте банку на тарелку или миску, чтобы не допустить перелива рассола. Пробуйте редис каждый день, пока не почувствуете желаемый вкус. Храните в банке в холодильнике.
127 calories
Песто из ботвы редиса
Острая зелень редиса идеально подходит для пикантного песто. Используйте его с курицей, рыбой, макаронами, овощами, картофелем или добавляйте в салаты. Песто из ботвы редиса СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 127 ккал
Ингредиенты
Редис (ботва) 150 г Орехи ½ стакана Лимон ½ шт. Чеснок 3 зубчика Масло (оливковое) 4-5 ст. л. Сыр (пармезан) по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу
Хорошо промойте и просушите зелень.
Сложите в кухонный комбайн или блендер зелень, чеснок, сок половины лимона, измельчённые ножом орехи, тёртый пармезан и оливковое масло. Измельчите до однородной консистенции.
Посолите и поперчите по вкусу.
Такое песто можно заморозить, но в таком случае пармезан и чеснок добавлять нужно только перед подачей.
391 calories
Редис и репа с яичницей
Редис на завтрак? Легко! Редис и репа с яичницей СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 391 ккал
Ингредиенты
Редис 4-5 шт. Репа 2 шт. Яйца 4 шт. Чеснок (зелень) 1 пучок Масло (растительное) 2 ст. л. Масло (сливочное) 1 ч. л. Соль 2-3 ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Петрушка (по вкусу) по вкусу
Репу очистите и нарежьте кубиками. Редис хорошо вымойте и тоже нарежьте кубиками.
Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте две чайные ложки соли. Опустите в воду репу и варите 3-4 минуты, после чего достаньте шумовкой и выложите на тарелку. Затем добавьте в воду редис и варите не дольше минуты. Тоже выложите его на тарелку шумовкой.
Разогрейте большую сковороду с растительным маслом, выложите в неё редис и репу и добавьте щепотку соли. Обжаривайте овощи около 8 минут.
Нарежьте зелёный чеснок, добавьте его в сковороду и готовьте около минуты.
Отодвиньте лопаткой овощи в сторону, а в середину сковороды добавьте сливочное масло. Как только оно растопится, разбейте 4 яйца и жарьте их 4—7 минут до желаемого состояния.
Посыпьте блюдо перцем и зеленью петрушки.
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Запись «5 необычных рецептов с редисом» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.