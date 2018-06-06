5 необычных рецептов с редисом

75 calories

Запечённый редис

В запечённом виде редис становится более сладким и теряет свою остроту. Запечённый редис СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 75 ккал

Ингредиенты

Редис 20 шт. Масло (оливковое) 1 ст. л. Масло (кокосовое) 1 ст. л. Чеснок 1 зубчик Розмарин 1 веточка Тимьян 1 веточка Соль ¾ ч. л.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Разрежьте редис на половинки. Измельчите чеснок.

Выложите редис на противень, добавьте чеснок и травы, полейте всё маслом и хорошо перемешайте.

Запекайте 14—16 минут — до золотистого цвета.

70 calories

Чипсы из редиса

Такие чипсы — отличная альтернатива привычным картофельным. Чипсы из редиса СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 70 ккал

Ингредиенты

Редис 10—15 шт. Масло (оливковое) 1 ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для запекания или противень маслом.

Тонко нарежьте редис и выложите ломтики в один слой на противне. Смажьте маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Запекайте 10 минут, затем переверните чипсы и запекайте ещё 5—10 минут — до золотистой корочки.

35 calories

Ферментированный редис

Ферментированные продукты — ещё один хит здорового питания. В процессе брожения образовываются полезные для пищеварения бактерии. Ферментированный редис СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 35 ккал

Ингредиенты

Редис 2-3 пучка Укроп пучок Вода 3 стакана Соль 2 ч. л.

Тщательно вымойте банки, а затем прокалите в духовке при температуре 160—180 градусов около 10 минут.

В это время разогрейте воду и растворите в ней соль.

Очистите редис и нарежьте его.

Положите на дно банок укроп, а затем выкладывайте нарезанный редис. Залейте всё рассолом.

Теперь важно создать пресс: для этого можно использовать банку меньшего размера. Спрессуйте ею редис и оставьте так на 3—5 дней при комнатной температуре.

Поставьте банку на тарелку или миску, чтобы не допустить перелива рассола. Пробуйте редис каждый день, пока не почувствуете желаемый вкус. Храните в банке в холодильнике.

127 calories

Песто из ботвы редиса

Острая зелень редиса идеально подходит для пикантного песто. Используйте его с курицей, рыбой, макаронами, овощами, картофелем или добавляйте в салаты. Песто из ботвы редиса СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 127 ккал

Ингредиенты

Редис (ботва) 150 г Орехи ½ стакана Лимон ½ шт. Чеснок 3 зубчика Масло (оливковое) 4-5 ст. л. Сыр (пармезан) по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Хорошо промойте и просушите зелень.

Сложите в кухонный комбайн или блендер зелень, чеснок, сок половины лимона, измельчённые ножом орехи, тёртый пармезан и оливковое масло. Измельчите до однородной консистенции.

Посолите и поперчите по вкусу.

Такое песто можно заморозить, но в таком случае пармезан и чеснок добавлять нужно только перед подачей.

391 calories

Редис и репа с яичницей

Редис на завтрак? Легко! Редис и репа с яичницей СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 391 ккал

Ингредиенты

Редис 4-5 шт. Репа 2 шт. Яйца 4 шт. Чеснок (зелень) 1 пучок Масло (растительное) 2 ст. л. Масло (сливочное) 1 ч. л. Соль 2-3 ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Петрушка (по вкусу) по вкусу

Репу очистите и нарежьте кубиками. Редис хорошо вымойте и тоже нарежьте кубиками.

Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте две чайные ложки соли. Опустите в воду репу и варите 3-4 минуты, после чего достаньте шумовкой и выложите на тарелку. Затем добавьте в воду редис и варите не дольше минуты. Тоже выложите его на тарелку шумовкой.

Разогрейте большую сковороду с растительным маслом, выложите в неё редис и репу и добавьте щепотку соли. Обжаривайте овощи около 8 минут.

Нарежьте зелёный чеснок, добавьте его в сковороду и готовьте около минуты.

Отодвиньте лопаткой овощи в сторону, а в середину сковороды добавьте сливочное масло. Как только оно растопится, разбейте 4 яйца и жарьте их 4—7 минут до желаемого состояния.

Посыпьте блюдо перцем и зеленью петрушки.

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