Рецепт дня: салат с медовой чечевицей и бататом

480 calories

Салат с медовой чечевицей и бататом

Вегетарианский салат без глютена по рецепту из книги «How to Green. Полезные рецепты от Саши Новиковой». Салат с медовой чечевицей и бататом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 480 ккал

Ингредиенты

Тофу (твёрдый) 200 г Батат 1 шт. Чечевица (варёная) 140 г Шпинат (мини) 100 г Помидоры 100 г Помидоры (черри) 50 г Салат (корн) 50 г Соус (соевый) 50 мл Мёд (цветочный) 50 г Масло (оливковое) 35 мл + для жарки Лимон (сок) 15 мл Салат (кресс) для подачи Соль по вкусу

Нарежьте тофу кубиками и замаринуйте в соевом соусе на полчаса, а затем обжарьте на оливковом масле с двух сторон.

Батат очистите и нарежьте кубиками примерно 2 на 2 см. Выложите на противень, полейте оливковым маслом, посолите и запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 35—40 минут.

Приготовьте медовую заправку: для этого смешайте венчиком 50 г цветочного мёда, 35 мл оливкового масла и 15 мл лимонного сока до однородной консистенции.

Нарежьте помидоры дольками, а черри на половинки.

Соедините в салатнице шпинат, корн, оба вида помидоров, половину варёной чечевицы. Полейте всё заправкой (оставив немного для оставшейся чечевицы), посолите и аккуратно перемешайте, не повредив листья салата.

Выложите салат в глубокие тарелки.

В ту же миску, где смешивали салат, выложите оставшуюся чечевицу. Посолите, добавьте немного заправки, перемешайте и переложите в тарелки с салатом.

Сверху выложите обжаренный тофу и запечённый батат. По желанию украсьте кресс-салатом.

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Запись «Рецепт дня: салат с медовой чечевицей и бататом» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.