Рогалики с сухофруктами: простой рецепт ароматной выпечки

Чтобы порадовать свою семью, порой достаточно просто испечь вкусные рогалики с сухофруктами. Для начинки можно использовать любое густое повидло с добавлением измельченных грецких орехов или цукатов. Приятного чаепития!

Понадобится:

Для теста:

2 яйца,

6 ст. ложек сахара,

1 стакан молока,

50 г дрожжей,

400 г маргарина,

6 стаканов муки,

1 г соли.

Для начинки:

сушеные груши, яблоки и абрикосы по вкусу,

2 ст. ложки любого повидла,

2 ст. ложки сахара.

Приготовление:

Приготовить тесто. Яйца хорошо взбить с сахаром. Дрожжи растворить в теплом молоке, добавить яичную массу, перемешать.

Муку соединить с размягченным маргарином, солью, добавить к полученной массе, замесить тесто, поставить на нижнюю полку холодильника на 2 часа.

Приготовить начинку. Сухофрукты вымыть, опустить в кипящую воду, варить в течение 20 минут на среднем огне, откинуть на дуршлаг. Сухофрукты пропустить через мясорубку, добавить повидло, перемешать, сформовать небольшие «колбаски».

Тесто разделить на несколько частей, каждую раскатать в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Нарезать полоски шириной 1 см. Обернуть полосками теста по спирали колбаски из сухофруктов, выложить на противень, посыпать сахаром.

Выпекать 25–35 минут в разогретой до +180°С духовке до румяного цвета.