Рогалики с сухофруктами: простой рецепт ароматной выпечки 

Чтобы порадовать свою семью, порой достаточно просто испечь вкусные рогалики с сухофруктами. Для начинки можно использовать любое густое повидло с добавлением измельченных грецких орехов или цукатов. Приятного чаепития!
Рогалики с сухофруктами/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Понадобится:
Для теста:
2 яйца,
6 ст. ложек сахара,
1 стакан молока,
50 г дрожжей,
400 г маргарина,
6 стаканов муки,
1 г соли.
Для начинки:
сушеные груши, яблоки и абрикосы по вкусу,
2 ст. ложки любого повидла,
2 ст. ложки сахара.
Приготовление:
Приготовить тесто. Яйца хорошо взбить с сахаром. Дрожжи растворить в теплом молоке, добавить яичную массу, перемешать.
Муку соединить с размягченным маргарином, солью, добавить к полученной массе, замесить тесто, поставить на нижнюю полку холодильника на 2 часа.
Приготовить начинку. Сухофрукты вымыть, опустить в кипящую воду, варить в течение 20 минут на среднем огне, откинуть на дуршлаг. Сухофрукты пропустить через мясорубку, добавить повидло, перемешать, сформовать небольшие «колбаски».
Тесто разделить на несколько частей, каждую раскатать в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Нарезать полоски шириной 1 см. Обернуть полосками теста по спирали колбаски из сухофруктов, выложить на противень, посыпать сахаром.
Выпекать 25–35 минут в разогретой до +180°С духовке до румяного цвета.