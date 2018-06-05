Естественный отбор

Отар Кушанашвили и Зинаида Руденко расскажут всю правду о том, что мы покупаем в магазинах

Зрители телеканала «ТВ Центр» уже привыкли к тому, что Отар Кушанашвили и Зинаида Руденко открывают им, а может и себе, глаза на то, что мы едим, пьем или только собираемся съесть или выпить. На этой неделе разговор опять будет интересным: во вторник в 16:55 речь, например, пойдет о томатном соке, Штука это полезная, кто бы спорил. Ученые утверждают, что два выпитых стакана этого напитка в день могут защитить кожу от воздействия ультрафиолета — эффект будет равен нескольким съеденным помидорам! Но из чего на самом деле делают сок, продаваемый в магазинах: из томатной пасты или из свежих томатов? Поиску ответа на этот вопрос посвящен очередной выпуск потребительского ток-шоу «Естественный отбор».

На этот раз в продуктовой тележке программы оказались пять пакетов томатного сока от пяти широко известных производителей. Прямо с магазинных полок они отправились в профессиональную лабораторию для проверки качества. Экспертам предстоит выяснить: кто из производителей делает сок из качественных помидоров, а кто из гнилых? В какой марке больше всего нитратов и пестицидов? В каком образце сэкономили на соке и для густоты добавили крахмал? Результаты экспертизы станут известны в финале ток-шоу. Традиционно из программы телезрители узнают множество интересных и полезных сведений об их любимом продукте. Чем отличается качество томатного сока из пасты от томатного сока первого отжима? Какой из них полезнее? Как жадные производители могут сэкономить при производстве сока? И, наконец, почему пассажирам самолета томатный сок кажется вкуснее всех прочих? Свою помощь экспертам в этом выпуске программы предоставит актер театра и кино, народный артист России Валерий Баринов

В среду, 6 июня, руки Кушанашвили и Руденко дотянутся до сушек с маком. Это, конечно, один из лучших десертов к чаю. К тому же это лакомство еще и демократичное, ведь его может себе позволить каждый! Однако не всякий знает, что в 100 г сушек содержится 500 мг меди, то есть половина суточной нормы потребления для взрослого человека. Медь же необходима для выработки организмом гемоглобина. Но это только если сушки правильные. А как выбрать в магазине качественные сушки? Чей продукт слишком влажный? В каких сушках сэкономили на муке и сахаре? А кто подменил хорошее масло прогорклым? Как всегда ответы будут даны в конце программы.

Кстати, молва гласит, что хорошая сушка это та, которая при нажатии разламывается на четыре части. Можно ли этому верить? Есть и другая примета: если опустить сушку в чай, то через пять минут хорошая сушка разбухнет в три раза и станет тяжелее, а некачественная — нет. Неужели правда? И самый интригующий вопрос: как с помощью сушек похудеть на несколько килограммов? Что на это скажут эксперты — узнаем из «Естественного отбора»! В программе примет участие очаровательная Жанна Эппле . Актриса, телеведущая, заслуженная артистка России поможет народным экспертам в их нелегкой задаче — выборе качественного продукта!

В четверг мы с вами узнаем все, что можно, а заодно и все, что нельзя, о какао-порошке без сахара. Исторической родиной какао является Амазония, а первыми ценителями удивительного «какахоатля» из какао-бобов были ацтеки. В России же первопроходцем-дегустатором шоколадного напитка стала сама Екатерина II.

Долгое время это лакомство было настоящим деликатесом, но уже в XIX веке, после изобретения порошкового какао, оно становится доступно повсеместно, и мы встречаем упоминания о нем в произведениях Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова и других классиков. В СССР продукт можно было купить в виде прессованных какао-кубиков или известного поныне какао-порошка. Сейчас магазинный ассортимент позволяет выбрать шоколадный напиток даже гурману.

Как не ошибиться с выбором и приобрести качественное и полезное какао? Чем натуральное отличается от быстрорастворимого? О чем предупреждает осадок на дне чашки? Что такое какаовелла и как она влияет на организм? Можно ли употреблять продукт из какао-бобов при гипертонии? Почему какао называют «напитком долгожителей»? На эти и многие другие вопросы ищите ответы в программе. Гостем ток-шоу в числе народных экспертов выступит актер, заслуженный артист России Сергей Кошонин . Он расскажет, как часто пьет какао и для чего после снятия с плиты его нужно взбить венчиком.

Ну а в пятницу в студии «Естественного отбора» разберутся с пельменями: кто они, что они, отчего так вкусны и правда ли полезны?