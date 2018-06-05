Рецепт дня: Диетическое суфле из курицы

Sobesednik.ru предлагает приготовить оригинальное, нежное и в то же время сытное блюдо: суфле с куриным мясом.

Что понадобится:

капуста — 200 г лук — 1 головка

молоко (нежирное) — 1 стакан

филе куриное — 700 г морковь — 200 г яйца — 2 шт.

масло подсолнечное — 2 ст. л.

соль, перец, зелень (петрушка, укроп) — по вкусу

1. Тщательно помойте морковь. Затем очистите и натрите на терке.

2. Нарубите мелко капусту. Очистите лук от шелухи и порежьте тонкой соломкой.

3. Мелко порежьте зелень. Нарежьте филе кусочками. Положите мясо в блендер. Затем разбейте туда два яйца, добавьте порезанные овощи, влейте стакан молока, засыпьте порубленную зелень, приправьте перцем и солью по вкусу. Замесите всё в блендере.

4. Смажьте формочки для запекания подсолнечным маслом, затем разложите по ним полученную массу.

5. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Приятного аппетита!

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