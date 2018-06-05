Рецепт дня: Диетическое суфле из курицы 

Sobesednik.ru предлагает приготовить оригинальное, нежное и в то же время сытное блюдо: суфле с куриным мясом.
Что понадобится:
капуста — 200 г лук — 1 головка
молоко (нежирное) — 1 стакан
филе куриное — 700 г морковь — 200 г яйца — 2 шт.
масло подсолнечное — 2 ст. л.
соль, перец, зелень (петрушка, укроп) — по вкусу
1. Тщательно помойте морковь. Затем очистите и натрите на терке.
2. Нарубите мелко капусту. Очистите лук от шелухи и порежьте тонкой соломкой.
3. Мелко порежьте зелень. Нарежьте филе кусочками. Положите мясо в блендер. Затем разбейте туда два яйца, добавьте порезанные овощи, влейте стакан молока, засыпьте порубленную зелень, приправьте перцем и солью по вкусу. Замесите всё в блендере.
4. Смажьте формочки для запекания подсолнечным маслом, затем разложите по ним полученную массу.
5. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
Приятного аппетита!
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