Роспотребнадзор рекомендовал выбирать клубнику в лукошке и не хранить ягоды более двух дней

Столичное управление Роспотребнадзора дало советы, как выбрать вкусные и качественные ягоды клубники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Покупать ягоды нужно в установленных для торговли местах: в магазинах или на рынке, там, где осуществляется контроль за реализуемой продукцией, где известен продавец, где можно ознакомиться с документацией, сопровождающей продукцию. Кроме этого на рынках есть лаборатория, сотрудники которой проверят качество продукции и документацию на нее. Качественные и спелые ягоды можно определить по следующим внешним признакам: ягоды сухие, не имеют признаков порчи, без вмятин и повреждений с упругой поверхностью, блестящие и гладкие, цвет насыщенный и однородный — ярко-красный. Обрамляющие ягоду листики зеленого цвета без признаков увядания. Вкусная клубника имеет приятный ярко выраженный запах», — говорится в сообщении.

Как уточняется, чтобы определить сладость ягод, необходимо обратить внимание на черенок ягоды: расстояние между зелеными листиками и ягодой означает, что клубника будет сладкой; плотно прилегающие к ягоде листики означают, что ягода, скорее всего, будет кислить. Нельзя пробовать на вкус немытые ягоды или по предложению продавца ягоды, промытые продавцом водой из бутылки, так как источник такой воды неизвестен.

Не рекомендуется покупать ягоды с влажной поверхностью и пятнами на ней, мягкие. Такие ягоды имеют свойство быстро портиться и, возможно, что процесс порчи уже начался. Также следует воздержаться от покупки, если листики, обрамляющие ягоду, пожелтевшие, сухие или отсутствуют (эти ягоды давно собраны или собраны не правильно). Ягоды с неоднородной окраской и имеющие зеленоватые пятна, белый кончик, без аромата — это также признаки неполной зрелости.

«Не стоит покупать ягоды в пластиковом пакете, так как домой Вы скорее всего принесете ягоды мятыми и не пригодными для употребления. Лучше покупать ягоды в корзиночке или лукошке, проверив сухое ли донышко. Необходимо помнить, что клубника — ягода с коротким сроком хранения. Поэтому покупайте ее в таком количестве, сколько вы сможете съесть в течение одного-двух дней. Хранить клубнику можно путем заморозки в герметичном пакете или специальной емкости для заморозки продуктов», — подчеркнули в пресс-службе.

Очень важно перед употреблением правильно промыть ягоды клубники. «Немытые или плохо вымытые ягоды могут привести к заражению кишечными и паразитарными инфекциями. Мыть ягоды следует непосредственно перед употреблением. Если в день покупки вы не планируете их употребить, поставьте в холодильник без предварительного мытья (срок хранения мытой клубники сокращается). Зеленые листья и стебель перед мытьем ягод удалять не нужно. Не замачивайте клубнику в воде, а высыпьте ее в большой чистый дуршлаг. Ягоды промывайте под струей чистой проточной воды. Подождите подождите минуту, пока стечет вода. Чтобы убрать лишнюю влагу, аккуратно промокните ягоды бумажным полотенцем», — пояснили в ведомстве.

Также допустимо вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора. «В воду добавьте небольшое количество виноградного или яблочного уксуса (одна столовая ложка на литр) или специального средства для мытья фруктов и овощей. В емкости с приготовленным раствором ягоды поместите на 3-5 минут, потом тщательно сполосните под струей проточной воды. Этот способ обработки ягод предотвратит порчу и увеличит срок их хранения в холодильнике», — отметили в пресс-службе.

Замачивание ягод на длительное время не рекомендуется, так как они потеряют вкус, аромат и будут быстрее портиться, резюмировали в ведомстве.