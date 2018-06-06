Киев передал Москве список заключенных для обмена

Киев передал Москве список из 23 осужденных россиян, которых украинские власти готовы обменять на украинцев, находящихся под стражей в РФ. Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, соответствующее письмо отправлено представителям России в минских группах. Геращенко отметила, что ожидает официальный ответ от Москвы. Также она обратилась к Министерству иностранных дел Украины с просьбой продублировать ее письмо МИД РФ

В российском МИД РИА Новости заявили, что пока не получали официального обращения.