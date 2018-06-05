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Цены на продукты: Киев против Москвы
Украина.ру
1 час назад
Женский форум
Фото:
Украина.ру
Вы сами сможете убедиться в разнице стоимости продуктовых корзин, куда вошли: крупы, подсолнечное масло, соки и многое другое.
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