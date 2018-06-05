Почему нельзя кипятить воду для заваривания чая

О пользе чая написаны целые трактаты. Целебные свойства этого напитка известны с древних времен. Современные исследования ученых разных стран выявили, что в чае содержится множество микроэлементов, которые не встречаются больше нигде. Этот напиток защищает наши сосуды от плохого холестерина, а дубильные вещества чайных листьев способствуют их укреплению. Главное — правильно заваривать чай.

В Китае, где этот напиток впервые появился, со временем возникла целая наука о чае. Человек, который умеет правильно готовить чай, называется Мастер.

Первым и одним из самых важных компонентов хорошего чая является вода. Она не должна быть жесткой, то есть в ней не должно быть растворено много двууглекислых и сернокислых солей кальция и магния. В противном случае вкус и аромат напитка будут непоправимо испорчены.

Все дело в пузырьках

Жесткой вода становится, если довести ее до кипения — в этот момент и происходит растворение солей. Но до того, как из чайника клубами повалит пар, вода проходит несколько стадий закипания. Самая первая — это когда со дна чайника поднимаются малочисленные мелкие пузырьки. Китайцы называют эту стадию «рачий глаз». Однако вода не до конца кипяченая не позволит чайным листьям даже раскрыться, следовательно, не даст напитку ни вкуса, ни запаха.

Второй этап — «рыбий глаз». Пузырьки поднимаются уже более стремительно, и их много. Вода становится белой (отсюда ее название «белый ключ»), она насыщается кислородом, в ней сохраняются все полезные микроэлементы, в итоге она способствует полному раскрытию вкуса и аромата чайных листьев.

Третья стадия — собственно кипение. Кипяченая вода считается мертвой и для чая непригодной совсем — она начисто лишает напиток аромата и убивает все его вкусовые свойства.

Стадии заваривания

Следует учесть, что вода в чайнике должна быть свеженалитой. Повторно кипятить воду или смешивать ее со свежей недопустимо. В этом случае никакая стадия не поможет получить качественный чайный напиток.

Распознать стадию заваривания чая можно даже по звуку. Так, когда пузырьки только начинают прорываться к поверхности, едва различается одиночный звук. Ко второй стадии — больше всего нас интересующей — к нему присоединяется множество таких звуков, вместе они издают шум, похожий на жужжание небольшого пчелиного роя.

Третья стадия дает о себе знать полноценным звуком кипящего чайника. (конечно, относится это только к чайникам на плите). Причем наполнен он должен быть на сантиметр выше внутреннего отверстия для носика, тогда звук будет хорошо слышен.

Как только вода дошла до этапа «белого ключа», чайник быстро выключают, ополаскивают этой водой заварной чайник, засыпают в него листья и заливают. Некоторые, соблюдающие все тонкости чайной церемонии, утверждают, что значение имеет даже такой момент, как поднесение заварного чайника к сосуду с закипающей водой, а не наоборот.

Накройте заварной чайник салфеткой и дайте настояться его содержимому 4-5 минут — не более. Чай готов к употреблению. Если, открыв заварной чайник, вы увидели на поверхности пенку, это значит, что вы все сделали правильно. Не удаляйте ее. В ней сконцентрированы эфирные масла, придающие чаю особый аромат.

От остатков заварки избавляйтесь без сожаления. Китайцы старый чай сравнивают со змеей, свернувшейся клубком. Потревожите ее — и очень пожалеете об этом. Не пейте старую остывшую заварку.