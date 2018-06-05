Эксперты Роскачества оценили ростовское масло на «пятерку» с плюсом

Специалисты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) провели веерное исследование сливочного масла «Крестьянское» жирностью 72,5%. В числе продуктов, получивших от независимых экспертов высшую оценку, оказался бренд, представленный на полках ростовких магазинов.

Высшего балла было удостоено масло торговой марки «Чабан», произведенного ООО «Нальчикский молочный комбинат» (НМК). Среди победителей смотра также были продукты под брендами «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вкуснотеево». Как отмечают в Роскачестве, масло «Чабан» соответствовало «не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества».

Стоит отметить, что своеобразный «экзамен на честность» проходили 82 вида продукции данной категории, совокупная доля которых на российском продовольственном рынке составляет более 70%. Тестовые пачки сливочного масла закупались в магазинах 36 регионов страны — проверками общественники охватили все федеральные округа РФ.

При этом «бутербродного союзника» хлеба ожидало серьезное испытание — его качество проверяли по 23 параметрам. И лишь четверть исследованных образцов получила от экспертов высший бал, что теперь позволяет их производителям претендовать на получение российского Знака качества.

Сливочное масло премиальной торговой марки «Чабан» (72,5%) удостоилось высоких оценок профессионалов уже не в первый раз. Эксперты Роскачества присвоили ему максимально возможную оценку по всем критериям проверки: и по микробиологическим показателям, и по отсутствию остаточных элементов антибиотиков, а также признаков фальсификации растительными жирами, а также, естественно, по качеству, которое было признано высочайшим. Ведь как еще иначе оценить продукцию, получившую по каждому из 36 критериев лабораторных исследований «пятерку» с плюсом (5,5 балла)!

«Нальчикский молочный комбинат» введен в эксплуатацию в самом начале XXI в. Это — совершенно новое предприятие, изначально построенное по самым современным требованиям. Линии комбината оснащены лучшими техническими решениями из Германии, Японии, Франции, Италии, США, Дании, Голландии и России. Цеха комбината оборудованы техникой GEA GRASSO, BEKUM, SERAC, PACK LINE, THIMONIER, GALDI, APV, SHIKOKU. Предприятие является действующим членом Молочного союза России. Комбинат регулярно поставляет производимую продукцию в торговые сети регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Москву, Воронежскую и Ростовскую области, Республику Крым и другие регионы Российской Федерации.